ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха мъртъв, обявен за издирване мъж край Храбр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23621494 www.24chasa.bg

Днес е Денят на Добрич

Дияна Райнова

1844
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Влизането на българската армия в Добрич СНИМКА: Архив

25 септември е Ден на град Добрич.

Градът отбелязва 86 години от възвръщането на Южна Добруджа към България. Преди 86 години на този ден българската армия влиза в Добрич от пътя за Варна и преминава през центъра през няколко цветни арки, подготвени от от гражданите. Те възторжено посрещат войниците. Тогавашното дружество „Майчина грижа" е изработило бели кърпички с извезан на тях лика на Стефан Караджа, с които закичват войниците. На няколко места в града са подготвени дълги дървени маси, отрупани с пити, баници,месо, сладкиши. Така освободените празнуват заедно с освободителите.

Програмата за 25 септември – Деня на Добрич, започва в 9 ч. на Военното гробище музей с военен ритуал и панихида в памет на загиналите за свободата на Южна Добруджа. От 10.30 ч. в концертната зала „Добрич" започва тържествено заседание на Общинския съвет.Ще бъде връчено отличието „Почетен гражданин на Добрич" на доц. д.р Ташо Ташев.

Съпътстващи Деня на Добрич прояви са осмото издание на Фестивала на занаятите и изкуствата в началото на градския парк,фестивалът ,,Пътят на хляба", който се провежда на скейтпарка, фермерското изложение „Вкусът на Добруджа" до читалище „Йордан Йовков" на центъра.

Влизането на българската армия в Добрич СНИМКА: Архив
СНИМКА: Архив
Влизането на българската армия в Добрич СНИМКА: Архив
СНИМКА: Архив
Влизането на българската армия в Добрич СНИМКА: Архив
СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове