Днес е Денят на Добрич

25 септември е Ден на град Добрич.

Градът отбелязва 86 години от възвръщането на Южна Добруджа към България. Преди 86 години на този ден българската армия влиза в Добрич от пътя за Варна и преминава през центъра през няколко цветни арки, подготвени от от гражданите. Те възторжено посрещат войниците. Тогавашното дружество „Майчина грижа" е изработило бели кърпички с извезан на тях лика на Стефан Караджа, с които закичват войниците. На няколко места в града са подготвени дълги дървени маси, отрупани с пити, баници,месо, сладкиши. Така освободените празнуват заедно с освободителите.

Програмата за 25 септември – Деня на Добрич, започва в 9 ч. на Военното гробище музей с военен ритуал и панихида в памет на загиналите за свободата на Южна Добруджа. От 10.30 ч. в концертната зала „Добрич" започва тържествено заседание на Общинския съвет.Ще бъде връчено отличието „Почетен гражданин на Добрич" на доц. д.р Ташо Ташев.

Съпътстващи Деня на Добрич прояви са осмото издание на Фестивала на занаятите и изкуствата в началото на градския парк,фестивалът ,,Пътят на хляба", който се провежда на скейтпарка, фермерското изложение „Вкусът на Добруджа" до читалище „Йордан Йовков" на центъра.