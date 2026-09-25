Външно отговори на Муцунски: Добросъседските отношения са условие за напредък към членство в ЕС

Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към ЕС и необходимо условие за напредък към членство в Европейския съюз. Те са и основна предпоставка за изграждане на доверие. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония. Това се казва в позиция на министерството на външните работи (МВнР). Тя е във връзка с изказване на министъра на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски.

"За нас е важно във всички разговори, които ще водим с България в бъдеще, да има и участие на ЕС. Дали това ще означава участие на отделни държави членки, дали ще означава участие на европейски институции, важно е да има поне още една страна в този процес, което ще ни помогне да започнем да изграждаме доверие. Защото, както многократно е подчертавал премиерът (Християн Мицкоски), в момента има фундаментална липса на доверие между нас и България", заяви вчера той.

Ето какво гласи цялата позиция на българското външно министерство:

Процесът на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции и в съответствие с установените правила и процедури.

България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съвет.

Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към ЕС и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. Те са и основна предпоставка за изграждане на доверие. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония.

Виждаме, че редица държави кандидати постигат съществен напредък в изпълнението на своите ангажименти, включително в условията на усложнена среда за сигурност.

Очакваме Република Северна Македония също да изпълни поетите ангажименти и да започне с необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път.