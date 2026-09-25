Военнослужещ прегази смъртоносно 79-годишен в Смолян

Млад военнослужещ от 101-ви Алпийски полк блъсна с микробус 79-годишен мъж в междублоково пространство в смолянския квартал „Невястата". Инцидентът станал, докато водачът се движел на заден ход, а възрастният човек се прибирал от пазаруване. Пострадалият бил откаран в болница, където лекарите часове се борили за живота му, но той починал от тежките травми.

Случаят се разследва от Военна полиция – Пловдив.

Трагедията отново повдигна наболелия въпрос за безопасността между блоковете. Съседите на загиналия посочват липсата на тротоари, недостига на места за паркиране и затрудненото разминаване на автомобилите.