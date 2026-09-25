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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23621552 www.24chasa.bg

Военнослужещ прегази смъртоносно 79-годишен в Смолян

Валентин Хаджиев

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Мястото на инцидента беше отцепено от полицията. СНИМКИ: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Млад военнослужещ от 101-ви Алпийски полк блъсна с микробус 79-годишен мъж в междублоково пространство в смолянския квартал „Невястата". Инцидентът станал, докато водачът се движел на заден ход, а възрастният човек се прибирал от пазаруване. Пострадалият бил откаран в болница, където лекарите часове се борили за живота му, но той починал от тежките травми.

Случаят се разследва от Военна полиция – Пловдив.

Трагедията отново повдигна наболелия въпрос за безопасността между блоковете. Съседите на загиналия посочват липсата на тротоари, недостига на места за паркиране и затрудненото разминаване на автомобилите.

Случаят се разследва от Военна полиция.
Случаят се разследва от Военна полиция.

Мястото на инцидента беше отцепено от полицията. СНИМКИ: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ
Случаят се разследва от Военна полиция.

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