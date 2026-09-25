Кабинетът ще определи минималната заплата, индексите и сумата тепърва ще бъдат обявени

Не е най-важното какъв е размерът на минималната заплата, а са важни механизмите и начините, които определят диапазона й, смята Иван Ангелов от "Прогресивна България"

Опозицията така и не получи отговор за конкретните параметри на новата формула за определяне на минималната заплата

Не мина искането оценката на МРЗ да е на всеки 2, а не на всеки 3 години. Няма яснота какви ще са мерките, ако се окаже, че тя не е адекватна

До 15 октомври правителството трябва да е готово с наредбата, определяща размера на минималната работна заплата. Сумата ще е между 620,20 и 672,80 евро и ще се определя от четири критерия. В тях влизат: покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати; темпа на растеж и производителността на труда. Точната формула обаче тепърва ще се определи през наредба на Министерски съвет, а в пленарната зала останаха много въпроси за точните параметри на индикаторите.

На всеки 3 г. ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата и целта е тя да достигне едновременно 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот. Социалният зам.-министър Надя Клисурска (вдясно) разговаря с депутати от управляващата "Прогресивна България" Снимка: Николай Литов

Повече от 4 часа продължи обсъждането на Кодекса на труда, като накрая по-скоро премина в предизборни хвалби и обвинения кой какво прави или е направил за държавата.

Текстовете минаха така, както бяха предложени от вносителите от Министерския съвет - само с гласове на мнозинството от "Прогресивна България". Опозицията гласуваше с "против" и "въздържал се".

Не мина опитът до 2027 г. да важат старите правила за определяне на минималната заплата - за да може да се стабилизират и изяснят показателите на четирите индекса. Опозицията искаше да намали и оценката на адекватността на 2 години, но и това не бе прието от управляващото мнозинство.

Стела Николова от ДБ напомни, че издръжката на МРЗ ще се определи от НСИ след 9 месеца, но до тогава заплатата трябва да е определена. От министерството се опитали да обяснят в социалната комисия как ще заменят липсващия критерий като вместо него вкарват средногодишно изменение на индекса на цените от малката потребителска кошница. "Приемаме един празен лист, това не е факт, не е в закона, не се знае какво се гласува. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. От нас се иска да подпишем на правителството празен лист", гневна бе тя. И попита как 500 хил. българи ще знаят "какво ще сънува Гълъб Донев".

"Ще гласуваме това това (размаха доклада от вчерашната социална комисия - б.р.) Това се нарича доклад от заседание на комисия, а това, което показахте, може би е само във вашите чанти. Ще въведем социална справедливост, в която през годините назад липсваше", скочи да защитава управляващите Мария Тодорова от "Прогресивна България".

"Ако не сте си прибрала листчето в чантата, изгледайте записа от комисията, ако на вас от МТСП не са ви дали тези листчета, на нас ги дадоха. Няма да гласуваме доклад, а законопроект", отговори на атаката Николова. И отбеляза, че вчера социалната комисия научила от МТСП, че компонентът издръжка на живот само за тази година ще е заменен. "Днес гласуваме, че компонент е издръжка на живот, като размер ще е определена след 9 месеца. Или това трябва да влезе в закона (замяната на компонента - б.р.), или гласуваме нещо, което няма да се случи тази година", каза депутатката от ДБ.

Галя Василева от ГЕРБ пък попита как ще взима като фактор издръжката за живот за 2027 г., след като като тя ще е готова чак след 9 месеца.

Съпартийката й Илияна Жекова също съжали, че има формула за определяне на МРЗ, но правилата така и не са разписани в законопроекта, който ще се гласува днес. "Формулата е на хвърчащ лист, а подписът под закона се изисква от НС. Това не е дребен пропуск в оформлението на текста", подчерта депутатката. Тя отбеляза, че вече много пъти е чула, че въпросите ще се уредят с наредба на МС. "Тук не говорим за технически ред или административна процедура, а за технически механизъм, за определяне на МРЗ", подчерта Жекова. И направи паралел с Кодекса за социално осигуряване - там не са изборни само факторите, които влияят на пенсиите и обезщетенията, а са разписани основните правила за осигурителен стаж и възраст, за обезщетения. Детайлите са оставени на подзаконов нормативен документ, подчерта тя. Депутатката смята, че заместването на първоначалния компонент ще доведе до изкривяване на формулата. "Ако МРЗ се определя на база статистически данни от предходните години, как механизмът ще реагира на промени в настоящата среда, промените в инфлацията, доходите и разходите на домакинствата? Ако се разчита на статистически данни, механизмът може да изостава", предупреди тя. И напомни, че според текста на всеки 3 г. ще се оценява дали МРЗ е адекватно изчислена, но не са предвидени последици, ако не е. "Законът създава механизъм за констатиране на проблем, но не и за неговото решаване", настоя Жекова. Тя съжали, че конкретните въпроси от опозицията не са получили отговори.

Айтен Сабри от ДПС отбеляза, че 3-годишният период за оценка е твърде дълъг и поиска намаляването му на две години. За добавения текст по новите критерии ДПС смята, че част от показателите в действащата законова разпоредба би трябвало да продължат да се отчитат и след новите промени. Настоя при определянето на минималната заплата да бъде включена заетостта, както и регионалните особености. Зам.-шефката на парламента се възмути от начина, по който се води дебата по законопроекта.

"Идеята не бе да правим политика, а всеки работещ и всеки служител да знае как се определя МРЗ. Постигна се съгласие между социалните партньори, държавата и работодателите. Прекрасно. Но каква е стойността на МРЗ, това е въпросът. Има горна и долна граница. Но каква ще е МРЗ? Въпросът не е във формулата, а какво може да си позволим с тези средства - сметките, които хората плащат.

В центъра на законопроекта, който ще приемем, идеята е хората да бъдат защитени. С това, което получават, да си покриват сметките. Като отидат в магазина не ги питат за механизма за минималната заплата, а им казват цена", емоционална бе тя.

Сабрутев напомни, че управляващите предлагат намаляване на МРЗ с 876 евро за година. "В условия на галопираща инфлация, в условия на растящи цени на горива, стоки, ток, вода, парно, винетки, в този момент те намаляват доходите на най-бедната част от българското общество. Това прави "Прогресивна България" - прогресивно обедняване", ядоса се председателят на социалната комисия.

Милена Недева от ПБ продължи да настоява, че това, което им е било представено в социалната комисия, е работен документ за начина, по който ще се определя минималната работна заплата. И натърти, че в сътрудничество със социалните партньори е разработен нов консенсусен механизъм с четири критерия. Недева опита да обясни защо като показатели за изчисляване на МРЗ са посочени средногодишното изменение на цените в малката потребителска кошница и производителността на труда за десетгодишен период. Говорим си едни и същи неща, или не се чуваме кой какво казва, или нарочно, добави депутатката от управляващото мнозинство. Рамката на минималната работна заплата ще е от 620 до 672,80 евро, а точната сума ще бъде определена от Министерския съвет, тъй като синдикатите не са постигнали споразумение за нея.

Три почивки за общо 45 минути, плюс още около половин час изказвания прекъснаха дебата за минималната заплата. Депутатите прецениха за по-важно да бистрят външната политика на България и по-точно позицията на страната в конфликта между Украйна и Русия.

След прекъсванията депутатите отново се върнаха към Кодекса на труда.

Георги Георгиев от "Възраждане" обяви, че е станало ясно, че нищо не е ясно. Никой в залата не може да изчисли стойността на МРЗ, обобщи депутатът. И той бе гневен, че не е ясно как ще се определя издръжката на живота. Точно тя бе в основата на дебата при първо четене на законопроекта - защото се очаква НСИ да я изготви за 9 месеца, но това ще стане дълго след евентуалното приемане на законопроекта.

"Какво общо има това кой какво е произвеждал последните 10 г. за следващата. Отговорът - социалните партньори така казали. Тях ли гледате, или трябва да удовлетворите българските граждани? Хората не ги интересува какво са произвели преди 10 г. Тепърва ще произвеждат с тази заплата. А в тези кризисни времена, в които министър-председатялт каза, че инфлацията е голяма, че цените растат, им казвате: тъй като не може да си направим бюджета, ще ударим хората на минимална заплата, ще направим по-малко увеличение, за да излезе бюджета, защото иначе няма да му излезе края. Това е удобно за олигархията, удовлетворявате тези, които ви спонсорираха преди изборите", заяви депутатът

Венко Сабрутев посочи, че е ясно с колко ще обеднеят българите. "Няма пилот в самолета, накъдето задуха вятъра - натам. А къде е министърът на финансите - да тропне и да каже: искаме доходите да растат, попита шефът на социалната комисия.

Зам.-председателят на парламента Иван Ангелов от ПБ попита опозицията кое точно не е разбрала. "Станаха ясни критериите и механизма, и начина, по който ще се определя новата формула. Съгласен съм с вас - години наред бутафорни популистки караници по размера на МРЗ. Това бе големият проблем. Голямо постижение е, че се постигна консенсус и разбирателство между синдикати, работодатели и правителство по механизмите за определяне на МРЗ. Нещо нечувано години наред. Вече ги няма караниците. Ние сме надеждни партньори на ЕС, колкото и някои да се опитват да го изкривят. Съобразяваме се с препоръките за определяне на МРЗ, транспонирали сме ги в нашето законодателство. Това е нашето поредно доказателство за предвидимост и мисъл за гражданите тяхното добруване и благоденствие", настоя депутатът от мнозинството. И добави, че хората се интересували какво са пороизвели последните 10 г. Данните били важни, ако искаме да видим какво ще се случи след години.

Георгиев му каза, че досегашната наредба е въведена точно с обяснение, че се транспонират европейски разпоредби. Сега отново със същото оправдание я променяли. И изтъкна, че хората сега ще взимат най-малко с 18 евро по-малко. "От догодина ще ги ударите с още повече, то се натрупва. Ще имате проблем със социалните партньори", прогнозира депутатът от "Възраждане".

Галя Василева от ГЕРБ напомни че МРЗ не определя само доходите на най-бедните, а върху цялата стълбица на труд в икономиката. "От нас се очаква да приемем закон, а конкретната формула се представя на отделни листи и е в евентуална наредба. Не сме се събрали да гласуваме листчета, или протоколи от преговори между работодатели, синдикати и правителство, не гласуваме и обяснения, които ще останат в някакви стенограми. Гласуваме закон! И когато попитаме къде в него са правилата, по които ще се стига до МРЗ не е достатъчно да ни кажете само намеренията си", каза тя. И поиска гаранции, че ще се следват правилата, които са обяснени устно.

"Спешността, която сами създадохте, не може да се аргументирана с това, че сте се разбрали по някакви текстове", смъмри тя властта. С вметна, че има призиви да остане сега действащия механизъм и чак, когато е готов новият, да се приеме той. "Социалните партньори не са вносители на този законопроект, а МС. Когато правителството реши какво да впише в закона, кое да остане в наредба, отговорността е негова. Същото важи и за европейската директива - тя е рамка, в която да се работи, но не освобождава България от приемането на ясни национални правила", каза Василева. Освен това ГЕРБ са получили съгласие от синдикалните организации оценката за МРЗ да стане 2 години, вместо предлаганите от властта 3 г.

"Съгласен съм, че при запазване на сегашната формула МРЗ би могла да постигне по-високи нива. Това е факт, но от него не следва че новият механизъм е по-лош за работещите", заяви Иван Ангелов от ПБ. И заяви, че на някои от колегите му им се привиждали "реки от мед и масло", говорели популистки и правели внушения. Опитвали се да правят крайно леви мерки и политики, за които "някои крайно леви хора биха се изчервили".

"Не е най-важното какъв е размерът на МРЗ, а са важни механизмите и начините, които определят диапазона й", изцепи депутатът от мнозинството. Напомни, че досегашният механизъм за МРЗ я е обвързвал с 50% от средната работна за последните 12 месеца. "Това е не особено продуктивно за българската икономика, не отразява реалното и състояние и създава предпоставки за друг тип практики, за които не всички, особено работодатели и работници изказват определени опасения:, каза зам.-деканът на стопанския факултет в СУ "Климент Охридски" . Той акцентира на новите 4 показателя с равно тегло.

Ангелов извади данни на НСИ за второто тримесечие на 2026 г. - средната брутна заплата е 1444 евро или с около 9,8% ръст спрямо второто тримесечие на 2025 г. В частния сектор ръстът бил 11,5%. Тези числа означавали че новата формула е въведена в условия на ръст на работната заплата, а не на спад. "Доходите растат, проблемът е че е неравномерно. Трябва да изправим тази неравномерност. Не е важно да гледаме само средна стойност", заяви депутатът. И напомни разликата между средна и медианна заплата. Опита и да се пошегува - няко си хапвали повече месце, други зеле, средно се получвало, че всички ядат месо със зеле, но не било вярно.

Според НСИ през второто тримесечие на 2026 БВП нараства с 3,1% на годишна база, а брутната добавена стойност се увеличава с 0,3%. Липсата на производителността показва колко е несъстоятелна досегашната проста формула, настоя Ангелов. Устойчовото увеличение на възнагражденията трябва да е свързано и със способността на икономиката да създава добавена стойност.

"Няма да бъдем държава на минималната работна заплата. Искаме всички български граждани да се развиват професионално, духовно, културно и да взимат достойни заплати. Това може да е само през повишаване на иновативността и производителността на труда, т.е. стойността му да е над минималната заплата",каза зам.-председателят на НС. Не трябвало да се спори коя сума е по-голяма (изчислена по новия или по стария метод - б.р.) , а коя процедура е по-прозрачна и предказуема.

Сабрутев напомни, че жалят пред Конституционния съд отмяната на старата формула. "Изказването ви ще влезе в тик ток и ще направи поне 1 млн. гледания, подобна наглост генерира много интерес", обърна се той към Ангелов. "Ако спроед вас не е най-важно какви ще са доходите, защо не го казахте в предизборната кампания", попита той.

Айтен Сабри от ДПС вметна, че в залата правят разлика между средна и медианна работна заплата. "Статистиката показва, че в България между 25 и 30% от работещите получават МРЗ. Всеки път казваме, че София не е България. Това, което казахте, може и да е така, но идеята е да кажем на хората разбираемо коя е стойността на МРЗ, която е договорена", настоя депутатката.

Ангелов обвини ПП, че искат да запазят сивата икономика в мащаба, в който я запазили благодарение на сглобки и др. Той се оплака от бюджетен дефицит, свръх дефицит, заради предишни управления и тегленето на рекордни заеми, които "потънали" и ги няма. Ангелов увери, че икономиката върви към изсветляване и сивият сектор нямало да е това, което е бил.

До там ли сте се докарали - хората да са вторачени в МРЗ, атакува той Сабрутев. Заради вашия финансов министър сме на това дередже (лидерът на ПП Асен Василев бе министър - б.р.) Къде са парите г-н Сабрутев, попита той. След това Ангелов и Сабрутев започнаха да си разменят обвинения за лошо наследство и хвалби за успешни политики.

Тома Биков от ГЕРБ с лека ирония реши да апострофира Христо Симеонов от ПБ, който направи по-скоро предизборно изявление с хвалби на правителството и мнозинството и решенията, които взимат. "Не е важна минималната работна заплата, важно е да помагате бизнеса – това е нов курс на „Прогресивна България". Всяка седмица по веднъж подпомагате бизнеси и то доста големи", вметна той.

Георги Чакъров от ПБ предели като "най-правилно да се помага на бизнеса". Автоматизмът за определянето на минималната заплата водел до по-високи суми, но имал и лоши страни. Увеличението на доходите води до по-висока инфлация. "Обвинихте ни, че защитаваме най-едрия капитал, олигархичния, но той изобщо не се интересува от МРЗ, но има фирми за които е важно какви регулации ще направим", заяви депутатът. Показателите за определянето на минималната заплати били достатъчно добре разписани, смята представителят на управляващото мнозинство.

Думите му ядосаха Галя Василева, която попита къде точно са записани индексите за новия механизъм. И отново настоя, че първо трябва да са готови и едва тогава да се променя механизма, а не да се променя в средата на годината с нещо, което "нито е точно, нито е конкретно, нито е обосновано, нито е ясно как ще се измерва". Тя отново настоя за определянето на термина издръжка на живот.

Социалният зам.-министър Надя Клисурска взе отношение в защита на измененията в Кодекса на труда. Дори размаха сегашния Кодекс на труда, за да посочи, че и сега има много подзаконови нормативни актове. Де факто така защити идеята на управляващите МРЗ да се определи с наредба на Министерския съвет. В сегашната ал. 1 е записано, че МС определя МРЗ. Това не е променяно откакто съществува този кодекс, настоя тя.