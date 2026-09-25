Управляващите отказаха да официализират "листчето" с формулата за минималната заплата

"Сега приемаме законопроект на база "една жена каза", на база едно хвърчащо листче", ядоса се Венко Сабрутев

Това, което искате да се предостави, е форма на оперативна подготовка на администрацията на изпълнителната власт, което вероятно се случва с оглед кратките срокове, коментира Михаела Доцова

Повече от час депутатите дебатират новите правила, по който ще се определя минималната работна заплата. Изпълнителната власт обаче така и не им представи официалната формула, която ще влезе във формулата, по която ще се определя тя.

Още в началото на дебата стана въпрос за вчерашното заседание на социалната комисия, при което властта представи "листче" с концепцията за механизма. То обаче така и не е вкарано в деловодството или представено официално като документ за всички депутати преди влизането на окончателните законодателни изменения в пленарната зала.

"Вчера в социалната комисия представителите на социалното министерство ни раздадоха както те сами го определиха "листче". То няма белези да е официален документ. Пише: информация за определяне на начина на минималната работна заплата. Ако се приеме, че съдържа официална информация, е ключово, по време на дебата министерството пое ангажимент да представи това листче по официален път и да се входира в деловодството на НС. Към този момент това листче продължава да е листче. Нека просто си го входират", настоя от парламентарната трибуна председателят на социалната комисия в НС Венко Сабрутев.

И Галя Василева от ГЕРБ поиска МТСП да вкара документа по официален път.

А настояванията им накараха председателката на парламента Михаела Доцова да напомни, че си има правилник и закони за законодателните инициативи, както и какви документи се внасят с тях. "В конкретния случай, когато инициативата е от МС, това е решение на МС, заедно със законопроекта и мотивите. По отношение на предложението - всички знаете процедурата както на второ четене в комисия, така и в зала. Като бивш държавен служител, който се е занимавал със законодателни процедури - не е нетипично за държавната администрация да се подготвя, когато знае, че има кратки срокове за подготовка на подзаконов нормативен акт, докато тече приемането на самия закон. Това, което искате да се предостави, то е форма на оперативна подготовка на администрацията на изпълнителната власт, което вероятно се случва с оглед кратките срокове", отказа обаче Доцова.

Сабрутев призна, че тя нямате инструментариум да накара МТСП да си свърши работата. "Но това не е каквато и да е информация, а е ключова информация за законопроекта!", и предложи просто да се сложи например "Проект" отгоре, но да мине официално през документацията.

"Сега приемаме законопроект на база "една жена каза", на база едно хвърчащо листче. Молбата ми, виждам г-жа Клисурка (зам.-министър Надя Клисурска - б.р.) да заповяда на трибуната, ако иска да го изчете", опита се той да опонира през процедура по начина на водене. Вместо процедура обаче, Доцова обяви, че е направил изказване. Това ядоса председателя на парламентарната група на ПП Николай Денков, който настоя тя да оттегли и промени по същество процедурата на Сабрутев, който иска входиране на официален документ.

Доцова все пак отмени квалификацията към изказването на Сабрутев, но поиска и отсрещна реакция за стриктно спазване на правилата в парламента.

След това Милена Недева от ПБ се впусна да защитава управляващите, защото листът бил "работен документ, във връзка с поставени въпроси как ще се формира МРЗ и каква ще е формулата". Не разглеждаме и обсъждаме самото изчисление, настоя тя.

Дебатът в зала продължава. До 15 октомври правителството трябва да е готово с наредбата, определяща размерът на минималната работна заплата. Сумата ще е между 620,20 и 672,80 евро и ще се определя от четири критерия. В тях влизат: покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати; темпа на растеж и производителността на труда. Вчера обаче се оказа, че тъй като за определянето на издръжката на живот ще са необходими 9 месеца, тази година ще се използва средногодишно изменение на индекса на цените от малката потребителска кошница.

Очаквайте подробности