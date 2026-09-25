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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23621875 www.24chasa.bg

Енчо Керязов ще даде старт на #BeActive Нощ на спорта пред НДК на 26 септември

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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще даде официален старт на #BeActive Нощ на спорта на 26 септември в пространството пред НДК в София. Събитието е част от програмата на Европейската седмица на спорта #BeActive 2026. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта. 

Програмата ще започне в 16:00 часа с #BeActive Селище на спорта - мащабно спортно изложение с представяне и демонстрации на над 45 вида спорт. Посетителите ще могат да се запознаят с различни спортни дисциплини, да наблюдават демонстрации и да се включат в активности на място.

Официалното откриване е 17:30 часа.

Програмата включва спортни демонстрации на основната сцена, активности за публиката и музикални изпълнения на популярни български артисти и ще продължи до 22:00 часа.

В рамките на събитието посетителите ще имат възможност да се докоснат до различни спортове и да се включат в разнообразни активности, насочени към насърчаване на движението и активния начин на живот.

Тазгодишното издание на Европейската седмица на спорта #BeActive се провежда под мотото „Бъди активен, усъвършенствай уменията си, спечели повече" и включва спортни събития в София и страната.

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