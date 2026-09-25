Обвиниха счетоводителка, присвоила близо 1000 евро от учебно заведение

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43-годишна жена е обвинена в присвояване на служебни пари.

В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че в периода от 2024 г. до февруари тази година в качеството си на счетоводител в учебно заведение на територията на община Стражица, е присвоила 965 евро от касата.

Жената е действала в условията на продължавано престъпление през непродължителни периоди от време, посочват от ОДМВР - Велико Търново.

Тя е привлечена в качеството на обвиняема, наложена й е мярка за неотклонение „подписка".