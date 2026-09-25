ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха мъртъв, обявен за издирване мъж край Храбр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23621922 www.24chasa.bg

Обвиниха счетоводителка, присвоила близо 1000 евро от учебно заведение

Дима Максимова

[email protected]

1532
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

43-годишна жена е обвинена в присвояване на служебни пари.

В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че в периода от 2024 г. до февруари тази година в качеството си на счетоводител в учебно заведение на територията на община Стражица, е присвоила 965 евро от касата.

Жената е действала в условията на продължавано престъпление през непродължителни периоди от време, посочват от ОДМВР - Велико Търново.

Тя е привлечена в качеството на обвиняема, наложена й е мярка за неотклонение „подписка".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове