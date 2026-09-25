Две проверки изясняват има ли теч на лични данни по случая "Петрохан"

Инспекторатът към ВСС нищи прокуратурата, Комисията за защита на личните данни - публикуването на четворната експертиза

Инспекторатът към ВСС изяснява има ли теч на лични данни по време на брифинга на прокуратурата, МВР и вещи лица по случая "Петрохан" - Околчица. Това става ясно от публикация на "Сега".

Той беше миналия понеделник и на него беше представена четворната психологична, психиатрична, сексологична и теологична експертиза, както и заключение на съдебни медици и балистици. Вниманието обаче основно беше приковано от изявата на психолога Росен Йорданов, а ден след брифинга в сайтове изтекоха данни на дете, а някъде дори беше публикувана експертизата в цялост.

От медията отправили въпроси към Инспектората на ВСС, който следи как държавното обвинение опазва личните данни. От отговорите се разбирало, че по случая има преписка, образувана по сигнал, постъпил ден след брифинга. Не се посочва от кого е. От репортажите и живото излъчване на пресконференцията обаче ставало ясно, че процесът по разгласяването на лични данни от досъдебното производство не включвало само прокуратурата, но и на другите участници в брифинга - представителите на МВР, вещи лица, медиите и близки на жертвите.

С теча на лични данни по случая "Петрохан" се занимава и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). На сайта си тя е публикувала съобщение, че работи по подаден сигнал, свързан с разгласените лични данни чрез публикуване на изводите на четворната експертиза.

"Назначената проверка по въпросния сигнал дава възможност на комисията да направи цялостна оценка на фактите и обстоятелствата по случая без да се налага служебно да конституира в производството пред себе си кръг от засегнати лица, който в конкретния случай включва и малолетно/непълнолетно дете и неговите родители/настойници/попечители. КЗЛД ще приключи производството без да се налага конституирането като страна на засегнатото дете – субект на лични данни и да го поставя допълнително във фокуса на обществения интерес", казват от Комисията.