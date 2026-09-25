Опозицията в парламента пита подкрепя ли България позицията на ООН за Украйна

Два часа след началото на работния си ден депутатите прекъснаха дебатите по Кодекса на труда и новия начин за формиране на минималната работна заплата, за да подхванат външната политика на България.

Повод за промяната в дневния им ред се оказа разминаването, което се получи в късните часове снощи, след като стана ясно, че на общото заседание на ООН в Ню Йорк е обявена декларация, заявяваща подкрепа за Украйна.

Председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова прекъсна дебата по Кодекса на труда, за да поиска свикване на председателски съвет. А по-голямата й цел бе изслушване в пленарната зала на външната министърка Велислава Петрова, или неин заместник заради декларацията срещу Русия, която бе обявена като консенсус на 50 страни в ООН. С фейсбук статус обаче късно снощи президентът Илияна Йотова обяви, че е не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност в знак на несъгласие, защото позицията и забележките на България не били отразени.

Декларацията в подкрепа на Украйна, към която се присъедини България, не отговаря изцяло на нейната позиция, гласи и становище на външното ни министерство. Според ведомството националната позиция не е била отразена в пълнота в декларацията. Тя е представена от президента Илияна Йотова в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.

Декларацията призовава Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и да започне мирни преговори по същество.

"Кая Калас също посочи, че България се е присъединила (към декларацията - б.а), а Илияна Йотова казва обратното. Искаме изслушване на министъра на външните работи, за да изясним дали Кая Калас лъже", заяви от парламентарната трибуна деепутатката.

След почивката председателят на парламента Михаела Доцова предложи гласуване изслушването на Петрова или неин ресорен заместник да бъде включено като точка трета за днес. Само 73 депутати бяха "за" (24 от ГЕРБ, 13 от ДПС, 17 от ДБ, 10 от ПП и 9 от "Възраждане". Нямаше въздържали се, а всички 123 "против" дойдоха от "Прогресивна България"

Искра Михайлова от ДПС поиска процедура, с която се обърна към залата и към гласувалите против. "Да напомня, че България е страна член на ЕС, Не на друг съюз. Тя е страна член в съюз, от когото даже българските представители официално доскоро изискваха да заема по-ярка позиция по международни проблеми. След което се оказва, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата не са наясно какво точно е било взето като решение и изказано като позиция от ЕС. Днес НС с мнозинство отново показва, че въобще не знаем какво правим. Подкрепяме ли ние ЕС в неговата позиция, това е въпросът днес", заяви депутатката. И поиска прегласуване. Опозицията успяха да привлече само двама от депутатите на ПБ в подкрепа на изслушването.

На трибуната излезе Костадин Ангелов от ГЕРБ. "За пръв път се срамувам, че съм български народен представител. На тази зала не й отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света. Поведението на мнозинството прилича на това на един български държавен ръководител, който управлява близо 35 г., който от тази трибуна е изрекъл: "снишаване, снишаване, снишаване", емоционален бе депутатът. И призова колегите си да осъзнаят мисията си - да защитават интересите на българските граждани и да не отделят България от мястото, в което тя принадлежи - ЕС.

"Г-жо председател, настоявам в НС да дойде зам.-министърът на външните работи, който замества министъра, да обясни каква е позицията на България по въпросите, свързани и разисквани в ООН", каза Ангелов. От името на ГЕРБ поиска 30 минути почивка, но получи от Доцова само 15.