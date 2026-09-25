През август има ръст на разкритите лаборатории за наркотици у нас

Увеличение на разкритите лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества в периода 1-31 август 2026 г., показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването на престъпления, свързани с наркотици и нелегална миграция. През август те са 52 при 37 през юли 2026 г. Образуваните досъдебни производства за престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества, са 891 при 827 през юли 2026 г. Задържаните лица са 852. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Сред по-характерните случаи е проведената в периода 04-05.08.2026 г. специализирана полицейска операция с цел пресичане дейността на организирана престъпна група (ОПГ), занимаваща се с производство, държане и разпространение на високорискови наркотични вещества (фентанил, метамфетамин и амфетамин). В хода на операцията в гр. София е разкрита високотехнологична лаборатория в работен режим за производство на фентанил и метамфетамин. Намерени и иззети са големи количества наркотици от различен вид (12,6 кг фентанил, 2 кг метамфетамин, 10 кг амфетамин и 0,3 кг хероин), 6 плика с различни по вид таблетки, реагиращи на метамфетамин (екстази). Задържани са 8 български граждани, включително и двамата лидери на ОПГ.

По отношение на престъпленията, свързани с незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в страната в нарушение на закона, за престъпления по чл. 279, 280 и 281 от НК през август 2026 г. са задържани 101 души в сравнение с 67 за предходния месец. Образувани са 42 досъдебни производства при 14 през юли.

Сред по-значимите случаи са установени на 17.08.2026 г. в района на граничен пост от служители на ГПУ-Малко Търново 44 лица без документи за самоличност, по техни данни граждани на Афганистан, Пакистан и Иран, идващи от Турция в България.

На 18.08.2026 г. при проверка на автомобил на главен път в района на Малко Търново са установени 35 лица без документи за самоличност, по техни данни афганистански граждани, идващи от Турция. Във връзка със същия случай на 26.08.2026 г. на територията на гр. Бургас са установени и задържани двама български граждани.

Данните на Специализираното междуведомствено звено показват, че през август са влезли в сила 232 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 99 за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.