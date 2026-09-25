Георг Георгиев: Над 140 държави не са подкрепили декларацията в ООН, никой не ни е принудил

Трябва да започнем по-сериозно да се отнасяме към темите, които касаят България на международната сцена. Как 141-142 държави не са се присъединили към това съвместно изявление, а ние казваме, че не сме имали избор? Никой не е принуждавал България да подкрепи изявлението за Украйна.

Това заяви в кулоарите на парламента бившият външен министър Георг Георгиев за позицията в подкрепа на Украйна. Декларация, призоваваща Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и да започне мирни преговори по същество бе оповестената от Кая Калас преди заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк

"От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста.

Според списък, поместен на сайта на Министерството на външните работи на Украйна, България е сред общо 51 държави, присъединили се към декларацията.

"Поздравявам българското правителство за така ясната и последователна позиция в подкрепа на Украйна и осъждаща руската военна агресия. Това е пореден акт - спомняте си в Киев отново се присъединихме към декларация, която беше в подкрепа на Украйна и срещу Русия. Сега в ООН повтаряме същите действия", каза още Георгиев.

"Няма как да не ни направи впечатление този когнитивен дисонанс, който се поражда някъде в късните часове - правим нещо, размисляме явно по него, след това тръгваме да се опитваме да влизаме в говоренето "едно навън, друго в България". И за съжаление отново поставяме под съмнение България консистентна ли е или не, във външната си политика", заяви той.

Вчера президентът Илияна Йотова, която присъства на сесията на ООН в Ню Йорк заяви, че не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, по време на което върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас изчете съвместна декларация, в която се изказва подкрепа за Украйна. Държавният глава е категорична, че мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия.

Министерството на външните работи излезе със становище по повод декларацията. Декларацията в подкрепа на Украйна, към която се присъедини България, не отговаря изцяло на нейната позиция. Това се казва в становище на Външно министерство. Според ведомството националната позиция не е била отразена в пълнота в декларацията. Тя е представена от президента Илияна Йотова в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.

"Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова и накрая се и опроверга. Страхувам се, че по този начин се демонстрира и още едно разминаване в позициите на правителство и президент, защото правителството очевидно стои зад присъединяването на България към съвместното изявление - Външно министерство е присъединило страната към тази декларация, в последствие г-жа Йотова се отдръпна", коментира бившият дипломат № 1.

Той уточни, че на такива документи физически подпис няма, но държавата ни е изброена на "много предна позиция от Кая Калас, заради азбучния ред".

"Ако се чуе нейното изявлението от анонсирането на съвместната декларация, ще се чуе много ясно името на България с още 50 държави", обясни Георгиев.

"Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него", написа вчера Йотова във фейсбук.

"Снимката не е задължителен реквизит към подобен документ. Миналата година ние също бяхме на общата сесия на ООН в Ню Йорк, присъединихме се към съвместното изявление. Никъде снимката не е условие, което трябва да бъде изпълнено, за да се е присъединила или не държава. Това е наивно обяснение", заяви Георг Георгиев.