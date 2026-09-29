Ученически отбори от цяла България могат да кандидатстват в петото юбилейно издание на конкурса на Samsung България със своите проекти за по-добро бъдеще

На 20 юли стартира петото юбилейно издание на Solve for Tomorrow – младежкият конкурс за иновативни решения, иницииран от технологичния лидер Samsung България. До 24 ноември ученически отбори от 9-и до 12-и клас от цялата страна в екип със свой преподавател могат да се регистрират за участие, а за по-малките - от 2-и до 8-и клас, регистрацията се отваря след това и продължава до 28 февруари 2027 г.

За последните четири години в конкурса са се включили над 900 ученици, а над 200 учители са участвали като ръководители на отбори.

Целта на програмата е да провокира младите умове да използват и прилагат дизайн мислене и умения в областта на STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика) наред с модерните технологии и възможностите на изкуствения интелект. Учениците трябва да създават решения на реални проблеми, засягащи местната общност или дори глобални предизвикателства.

Най-големите - от 9-и до 12-и клас, трябва да подготвят резюме на идеята и видео, представящо базовия прототип. Избраните от журито полуфиналисти преминават през менторска програма, за да доразвият своите прототипи и да подготвят представянето си на финала.

По-малките – от 2-и до 4-и клас и от 5-и до 8-и клас, участват изцяло онлайн, като изпращат резюме и видео представяне на идеята си.

Победителите ще бъдат отличени на церемония на 27 март 2027 г.

От началото на програмата през 2022 г. досега в партньорство с фондация “Образование 5.0” са проведени 53 обучения, в които са се включили над 1100 учители, както и 6 уъркшопа, в които са обучени над 470 учители и ученици.

Сред наградените досега идеи са летателен апарат за мониторинг на качеството на въздуха, приложение, насърчаващо активния начин на живот и социалното общуване, интелигентен робот за управление на отпадъците, “умна саксия” за устойчиво отглеждане на растения и дигитална платформа в помощ на учениците. Подрастващите разработват и идея за система за производство на биоразградими пелети от отпадъчни материали, услуга за подпомагане на хора с дислексия, “умен” зелен покрив за по-устойчиви градове и помощен робот за възрастни хора.

Solve for Tomorrow е глобална програма на Samsung Electronics, която стартира през 2010 г. и до момента е обхванала 2,9 милиона ученици от 68 страни по света.

У нас конкурсът се реализира в партньорство с Фондация “Образование 5.0” – организация с мисия да развива образованието, науката и културата чрез новите технологии. Друг ключов партньор, отговорен за платформата на програмата, е “Инфино” АД.

Д-р Магданела Делинешева, председател на УС на Фондация “Образование 5.0”

Д-р Магданела Делинешева, председател на УС на Фондация “Образование 5.0”: Solve for Tomorrow не е само състезание, а възможност учениците да намират решения на реални проблеми

Най-важното е, че чрез работата си по проекти младите хора изграждат умения, които ще им бъдат полезни цял живот

- Петото издание на Solve for Tomorrow е повод за равносметка. Как се промени конкурсът от старта му в България през 2022 г. досега?

- Когато Solve for Tomorrow стартира в България през 2022 г., основното ни предизвикателство беше да популяризираме една глобална инициатива. Най-важният въпрос за нас беше не просто да копираме какво правят в други държави, а да намерим свой модел, който да работи ефективно у нас и да дава реална добавена стойност на учебния процес.

Имахме свободата да преценим за кого този конкурс би бил особено полезен. И ако в други държави той е насочен предимно към студенти, ние решихме да го превърнем в инструмент за развитие на уменията на учениците. Искам да подчертая и уникалния ни принос: отварянето на конкурса за всички ученици - от най-малките до завършващите.

Solve for Tomorrow не е само състезание за иновативни технологични решения, а възможност младите хора да учат и да прилагат знанията си на практика. И най-важното – да изграждат умения, които ще им бъдат полезни цял живот.

Другата особеност на Solve for Tomorrow в България е, че това е една цялостна програма, включваща обучения и практически уъркшопове за прилагане на дизайн мислене в работата по проекти. Именно тази проектна работа създава естествена среда за развитието на иновативните идеи за самия конкурс.

Solve for Tomorrow също като дете расте и съзрява. Защото и ние се стараем да отговаряме на очакванията и потребностите на учителите и учениците.

- За 4 години са участвали 917 ученици от 147 училища с общо 381 идеи, а 212 учители са ръководили отбори. Расте само интересът или виждате и осезаемо повишаване на качеството на проектите?

- Да, интересът се повишава и числата показват, че започва да се изгражда общност от иновативни учители и активни, любопитни и можещи ученици.

Но най-важното е, че идеите стават все по-добре обосновани. Те не просто предлагат интересна технология, а отговарят на конкретна потребност, която учениците са идентифицирали. Все по-ясно определят целевите групи и очакваните ползи за тях.

И това променя фокуса от “Имаме идея за нещо страхотно” към “Имаме идея как да помогнем за решаването на този проблем”, а целта на конкурса е именно търсенето на решения на реални проблеми.

- Кои два или три проекта от досегашните издания са ви впечатлили най-силно и с какво?

- Всеки проект в конкурса е впечатляващ, тъй като е доказателство, че учениците са провокирали въображението си, вложили са време и труд и са се почувствали част от своята общност, на която могат да бъдат полезни.

Да, в конкурса ще има победители, но самото участие и вложените усилия са най-впечатляващото постижение на всички участници. Особено днес, когато в обществото се изразяват тревоги за мотивацията и уменията на младите.

За мен най-ценни са проектите, насочени към решаване на социални проблеми, и особено тези, с които се сблъскват уязвими групи. Впечатляват ме и проектите, които предлагат интересни идеи за насърчаване на млади хора да учат.

Наистина е трудно да се изберат само два или три проекта, защото всички финалисти през годините са много силни. Ще спомена няколко имена, а кой стои зад тях и какво се крие зад идеите, може да се прочете на сайта www.solvefortomorrow.bg.

Бих посочила проекти като “Цветен свят” от Шумен и DyslexAI от Бургас в областта на социалното включване, “Икигай” от Русе и Escape students от Ихтиман в образованието, InItToWinIt от Мездра за насърчаване на финансовата грамотност, както и HotBrewCo от София, ReLeaf от Бургас и PGDSave Water от Хасково, свързани с опазването на околната среда.

Не бих искала да пропусна и ценните идеи на най-малките участници като IDea от Русе, AGK Creators от Бургас и “Пазители на природата” от Враца. Те доказват, че възрастта не е пречка децата да мислят за реални проблеми и да търсят решения.

- Какво се случва с проектите след финала?

- Това е въпрос, който и нас ни вълнува, но отговорът му не е лесен. Ако говорим за отборите, които не са се класирали сред финалистите, участието им приключва още на първия етап. Искрено се надявам обаче участниците да приемат това не като край, а като ново предизвикателство и да не се отказват.

При класираните финалисти ситуацията е малко по-различна и зависи както от мотивацията на участниците, така и от чисто житейски обстоятелства. И макар че имаме връзка с техните ръководители, невинаги можем да проследим дали и как отборите продължават да усъвършенстват идеите си или да разработват нови. Особено при младежите, които вече са завършили училище.

Разбира се, най-голяма добавена стойност един проект би имал, ако бъде реално внедрен. Но отново искам да подчертая, че най-важният резултат от конкурса са изградените умения и качества – упоритостта и иновативното и предприемаческо мислене.

- Как са се променили проблемите, по които учениците работят - виждате ли повече интерес към екология, социално включване, финансова грамотност, или всичко е насочено към изкуствения интелект?

- През годините при най-големите ученици се наблюдава преобладаващ интерес към проблемите на околната среда, което е естествено, тъй като обществото е чувствително към тази тема.

Но и другите категории са не по-малко важни и е необходимо да се насочи общественото внимание към тях. Например финансовата грамотност е тема, за която все повече се говори, но още липсват ясни механизми, чрез които тя да заеме своето място в образователната среда.

В много от проектите си и досега отборите са използвали изкуствен интелект. Но в търсенето на технологични решения изкуственият интелект или друга съвременна технология не е самоцел, а само средство за преодоляване на даден проблем.

- Какви са основните очаквания към юбилейното пето издание и какво е новото?

- Очакваме още по-силно издание с още по-добри идеи. Има няколко нови положения в правилата за участие. Ограничаваме отборите до трима души, за да дадем възможност на всеки участник да има по-активна роля в работата по проекта. По-малкият състав улеснява екипната работа, разпределението на задачите и отговорностите, както и проследяването на приноса на всеки. Така се осигурява и по-голяма равнопоставеност между отборите. Наградите вече не са предметни, а парични - отборът победител ще получи 5000 евро. Финалистите също получават ваучери, макар и на по-скромна стойност.

Категориите остават същите: “Устойчивост чрез технологии”, “Социална промяна чрез технологии” и “Дигитални финанси”.

Ще обърна внимание и на най-честите грешки. Учениците понякога се фокусират само върху технологията, без да проучат и дефинират проблема. Идеята им може да изглежда много оригинална и иновативна, но на практика да не е решение на реален проблем. Тогава се допуска и друга грешка. Когато не са проучили добре реалните потребности, учениците понякога формулират проблема твърде широко. Добрият проект не може да реши “замърсяването на околната среда” или “проблемите на образованието” като цяло. Той трябва да е насочен към конкретна потребност, конкретна група хора и да има конкретно и измеримо въздействие.

И един съвет към участниците: Забравете изявления от типа “Нашата идея е единствена и неповторима в целия свят” или “Нашето решение е насочено към всички”. Това не е реалистично и само показва, че има нужда от по-задълбочено проучване и тестове на прототипа.

- Как един учител успява да мотивира учениците да се заемат с продължителна и трудна задача извън задължителната програма?

- Учителите са онзи важен елемент във формулата на Solve for Tomorrow, който прави устойчив не само конкурса, но и всички съпътстващи дейности.

Независимо по какъв предмет преподава, всеки учител може да бъде успешен ментор и фасилитатор във формат като Solve for Tomorrow. Защото не учителят трябва да определи проблема и да намери неговото технологично решение. Той е там, за да подкрепя учениците в тяхната работа и ако е нужно, да ги насочва към други специалисти, които могат да дадат съвет по специфичен въпрос.

- Кои са най-сериозните трудности пред учителите?

- Без съмнение това е времето. Всички знаем за тежките учебни програми и големия административен товар.

Затова с обученията и уъркшоповете, които провежда “Образование 5.0”, ние се стараем да подпомагаме учителите с методика, която могат да използват в ежедневната си работа.

Важно е да говорим не само за промяна на учебното съдържание, а и за промяна в начина, по който организираме учебния процес. Учителят има нужда не само от нови изисквания, но и от време, свобода и практически инструменти, с които да ги реализира.

- Как достигате до малките населени места и до училищата с по-ограничени ресурси?

- Това е един много важен въпрос. В изданията досега присъствието на училища от областни и общински центрове е по-голямо. В училищата от по-малките населени места като че ли има неувереност, че не разполагат с достатъчно ресурси или капацитет, с което изобщо не мога да се съглася. Педагозите в тях по нищо не отстъпват на своите колеги, а работата им е свързана с много повече предизвикателства.

Освен това училищата в България вече разполагат с модерна STEM среда, която е идеалното място за реализацията на един подобен проект. Може би единственото, което липсва, е малко повече увереност.