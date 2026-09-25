Над 1550 първокурсници прекрачват прага на Великотърновския университет на 1 октомври

И тази година много млади хора избраха Великотърновския университет за своето висше образование. Почти 100% изпълнение на държавния план-прием, устойчив интерес към магистърските и докторските програми и над 650 международни студентски и докторантски мобилности през изминалата академична година, отчитат от Ректората.

По традиция кандидатстудентската кампания започна още на 1 декември 2025 г. с добре познатата Акция „Рано рани". Инициативата предоставя възможност на завършващите средно образование да запазят място в предпочитана от тях специалност, а след успешно полагане на държавните зрелостни изпити да се запишат за обучение. В рамките на Акция „Рано рани" бяха обявени 858 места, а до 1 юли, когато тя приключи, бяха запълнени 100% от местата.

С Решение на Министерския съвет от 3 юли 2026 г. бе утвърден план-приемът за учебната 2026/2027 година. За Великотърновския университет бяха разпределени 1555 места за обучение на бакалаври и магистри в отделните професионални направления, както и 763 места за платено обучение. За обучение в ОКС „магистър", съгласно държавния план-прием, бяха отпуснати 75 места, а за обучение за придобиване на ОНС „доктор" - 68 места.

В навечерието на 1 октомври, когато Великотърновският университет ще постави официалното начало на новата академична година, план-приемът за обучение в ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" след средно образование по финансирани от държавата места е изпълнен почти 100%. Отчита се и по-голям брой записани студенти за обучение срещу заплащане в сравнение с миналата година.

Сериозен интерес се наблюдава и към магистърските програми. "Това се дължи на няколко основни причини - предлагането на програми, които са ориентирани към пазара на труда и бизнеса, разнообразието от форми, в които се провежда обучението - редовна, задочна и дистанционна, както и таксите за обучение, които са добре балансирани по отношение на търсенето и предлагането на образователната услуга", анализират от ректорското ръководство.

Приемът за обучение в ОКС „магистър" през учебната 2026/2027 г. се осъществява в два етапа. Още в първия етап през месеците юни и юли бяха заети местата в някои професионални направления, към които интересът в последните години показва устойчивост. До края на септември продължава записването в рамките на втория етап от приема.

Към момента тече и подаването на документи за обучение в докторските програми, а документи се подават до 5 октомври.

Важна част от развитието на Великотърновския университет е международната дейност, която е гаранция за актуалността на образователните програми и високото качество на научните изследвания. През изминалата академична година Университетът реализира повече от 650 посещения на студенти и докторанти в български и чуждестранни университети с цел обмяна на опит, знания и добри практики. В мобилности по програмата всяка година взимат участие и над 500 преподаватели и служители от страната и чужбина.

Международният календар на ВТУ включва разнообразни академични формати, сред които седмици на „Еразъм +", летни училища и над 30 смесени интензивни програми.

Старопрестолната Алма Матер продължава и активното си участие в Европейския университетски алианс OpenEU, насочен към развитието на по-отворено, приобщаващо и дигитално образование.

Знаков за ВТУ е Международният летен семинар по български език и култура, който през 2027 г. ще проведе своето юбилейно 50-о издание. В тазгодишния семинар взеха участие над 70 души от 28 различни държави и четири континента. Участниците всяка година изучават български език и се запознават със занаятите, фолклора, музиката, традициите и културата на страната ни.

Всички тези резултати очертават една обща тенденция - Великотърновският университет продължава да бъде предпочитано място за образование и професионално развитие. Пред университета остава задачата да надгражда постигнатото, да развива своя потенциал и да продължава да предлага образование, съобразено с потребностите на бизнеса, средата и младите хора.