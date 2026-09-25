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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23622558 www.24chasa.bg

Два случая на домашно насилие за ден в Ловеч

Росица Христова

[email protected]

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Юмрук СНИМКА: PIXABAY

Два случая, свързани с домашно насилие, са регистрирани в Ловеч през вчерашния ден. Според първоначалната информация 56-годишна жена била подложена на физически и психически тормоз от съпруга си в присъствието на внуците й.

По случая е задействана процедура по Закона за защита от домашното насилие и е образувана преписка. 53-годишният съпруг е задържан за 24 часа и работа продължават служителите на РУ Ловеч.

Половин час по-късно в РУ–Ловеч е получен друг сигнал от 35-годишна жена, за нарушение на заповед за незабавна защита. При извършената проверка полицейските служители са установили на място 35-годишен мъж, за когото е издадена заповедта.

Той е задържан за 24 часа за престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК. Образувано е бързо производство и мъжът е привлечен като обвиняем, след което с прокурорско постановление е задържан за 72 часа. Работата по случая продължава.

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

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