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Близо 86% от младите очакват отговорност от инфлуенсърите, показва ново проучване на А1, представено на специално събитие advertorial icon

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„Училище за отговорни инфлуенсъри“ събра журналисти, създатели на съдържание и експерти на специален „Ден на отворените врати“

„Училище за отговорни инфлуенсъри“ събра журналисти, създатели на съдържание и експерти на специален „Ден на отворените врати“

А1 представи ново национално представително проучване за нагласите и доверието към инфлуенсърите сред младежите в България и новата кампания на „Училище за отговорни инфлуенсъри“ по време на специален „Ден на отворените врати“. Събитието събра журналисти, създатели на съдържание, преподаватели и партньори и постави фокус върху близостта между инфлуенсърите и техните аудитории, отговорността, която идва с влиянието, и променящата се регулаторна среда.

Проучването на BluePoint по поръчка на А1 е проведено в периода юни-юли 2026 г. сред 600 млади хора на възраст между 14 и 20 години, които следват инфлуенсъри. Според резултатите 85,9% смятат, че създателите на съдържание носят пълна или частична отговорност за това, което публикуват. В същото време 62,7% казват, че имат усещането, че познават какви хора са любимите им инфлуенсъри, а 53,5% споделят, че се чувстват емоционално привързани към тях. Данните очертават връзка, в която близостта, доверието и влиянието все по-често се преплитат.

Юлиан Добрев от BluePoint представи резултатите от проучването „Нагласите и доверието към инфлуенсърите сред младежите в България“, проведено по поръчка на А1
Юлиан Добрев от BluePoint представи резултатите от проучването „Нагласите и доверието към инфлуенсърите сред младежите в България“, проведено по поръчка на А1

Проучването показва още колко съществена част от ежедневието на младите хора заемат социалните мрежи – 82% от анкетираните прекарват в тях поне три часа дневно, а 42,5% следват повече от 10 инфлуенсъри. Автентичността, полезната информация и личният опит са сред най-силните фактори за изграждане на доверие, а 54,8% биха спрели да следват инфлуенсър заради подвеждаща или невярна информация.

„Влиянието в социалните мрежи не се измерва само с броя последователи. Когато младите хора прекарват значителна част от деня си онлайн, създателите на съдържание се превръщат в познато присъствие в ежедневието им, а понякога и в източник на доверие и ориентир. Затова за А1 отговорността не приключва с достъпа до технологии – важно е да подкрепяме и знанията, с които те се използват осъзнато, критично и безопасно. С „Училище за отговорни инфлуенсъри“ даваме на създателите на съдържание инструменти, с които сами да взимат по-информирани решения какво публикуват“, каза Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1.

По време на Деня на отворените врати гостите се запознаха отблизо с програмата, преподавателите и вече завършилите Училището. В интерактивния формат SAFE or NOT, воден от гл. ас. д-р Боряна Гигова от Нов български университет, участниците разгледаха конкретни ситуации от онлайн средата на теми като лични граници, непроверена информация, деца в съдържанието, рекламни послания и рисково поведение.

Гл. ас. д-р Боряна Гигова от Нов български университет проведе интерактивния формат SAFE or NOT, посветен на отговорните решения при създаване на съдържание онлайн
Гл. ас. д-р Боряна Гигова от Нов български университет проведе интерактивния формат SAFE or NOT, посветен на отговорните решения при създаване на съдържание онлайн

Отговорността на създателите на съдържание беше разгледана и през променящата се регулаторна среда. Радостина Христова, председател на Българската асоциация на създателите на съдържание (БАСС), представи действащите европейски правила и очакваните посоки за развитие на регулацията.

Радостина Христова, председател на Българската асоциация на създателите на съдържание (БАСС), представи действащата европейска регулаторна рамка и очакваните посоки за развитие на правилата за инфлуенсърите
Радостина Христова, председател на Българската асоциация на създателите на съдържание (БАСС), представи действащата европейска регулаторна рамка и очакваните посоки за развитие на правилата за инфлуенсърите

БАСС постави акцент и върху необходимостта от ясни и приложими правила, създадени заедно със сектора – включително по отношение на обозначаването на платени и бартерни партньорства, по-добра защита на децата, споделената отговорност между инфлуенсър, агенция и бранд и използването на AI.

Темата за близостта между създателите на съдържание и хората, които ги следват, стои и в центъра на новата кампания на „Училище за отговорни инфлуенсъри“ с посланието „Инфлуенсър по професия, приятел по default.“ В психологията подобно едностранно усещане за близост с човек, когото познаваме основно чрез медийното му присъствие, без да сме се срещали, е познато като парасоциална връзка – явление, върху което стъпва и концепцията на кампанията.

Още преди Деня на отворените врати Училището стартира социалния експеримент The Friend Test с Емил Конрад и Юлиана Георгиева (Джули Марули). В две видеа в YouTube каналите им най-добрият приятел на инфлуенсъра се изправя срещу негови последователи с един въпрос – кой познава по-добре човека зад профила? Експериментът цели да покаже колко много от споделеното онлайн остава в паметта на хората от другата страна на екрана.

Предизвикателството продължава и в Instagram чрез The Friend Test Challenge. Специалният Add Yours sticker е достъпен в Highlights в профила на А1 и дава възможност на всеки създател на съдържание да провери колко добре го познава собствената му аудитория.

„Училище за отговорни инфлуенсъри“ е първата по рода си образователна платформа в България, създадена от А1 в партньорство с Центъра за безопасен интернет, Българската асоциация на създателите на съдържание и Нов български университет. Инициативата е част от по-мащабния ангажимент на А1 за изграждане на по-безопасна и отговорна онлайн среда за децата и младите хора.

Програмата включва шест обучителни видео модула, разработени с експерти в областта на психологията, комуникациите, медийната грамотност и дигиталната безопасност. Те разглеждат теми като онлайн безопасност, дигитално благополучие, кибертормоз, влиянието на дигиталния маркетинг върху подрастващите и отговорното поведение онлайн. След всеки модул участниците преминават тест, а успешно завършилите получават диплома за „отговорен инфлуенсър“.

„Училище за отговорни инфлуенсъри“ събра журналисти, създатели на съдържание и експерти на специален „Ден на отворените врати“
Юлиан Добрев от BluePoint представи резултатите от проучването „Нагласите и доверието към инфлуенсърите сред младежите в България“, проведено по поръчка на А1
Гл. ас. д-р Боряна Гигова от Нов български университет проведе интерактивния формат SAFE or NOT, посветен на отговорните решения при създаване на съдържание онлайн
Радостина Христова, председател на Българската асоциация на създателите на съдържание (БАСС), представи действащата европейска регулаторна рамка и очакваните посоки за развитие на правилата за инфлуенсърите
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