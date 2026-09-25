Спор за флашки и мистериозен телефон по хазартно дело срещу Васил Божков

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Божков обвини прокуратурата, че е подменила доказателства

Осем технически експертизи бяха изслушани и приети на днешното заседание по делото срещу Васил Божков и други подсъдими в Софийския градски съд, известно като „хазартното дело".

Въпроси бяха поставени по две от експертизите, свързани с две флашки и мобилен телефон. Вещите лица Александър Генчев и Спас Захариев посочиха различия между двете флашки, включително по отношение целостта на файловете и хеш стойностите. Те уточниха, че всички устройства са били изпратени за експертизата чрез куриери от съда.

След заседанието Васил Божков заяви пред журналисти, че флашката, предадена от свидетеля по делото Боян Найденов, не е била сред изследваните устройства.

„Оригиналната флашка, която е предал Боян Найденов, я е нямало. Изследват друга флашка", каза Божков, цитиран от БТА.

По думите му прокуратурата е заменила оригиналния носител с друг.

„Никой не знае какво има на нея, прокурор Кънев я е скрил и е оставил друга флашка. Прокуратурата крие доказателства и създава, фабрикува нови доказателства", заяви той. Божков допълни, че оригиналната флашка е изчезнала и на нейно място е предоставена друга.

Подсъдимият коментира и мобилния телефон, който е бил предмет на техническата експертиза. Според него за устройството няма протокол за предаването му.

„Той не е предаден, но ние го изследваме непрекъснато. Откъде се е появил този мистериозен телефон, също не знам", каза Божков.

На въпрос дали именно от тези устройства са записите, за които се твърди, че съдържат отправени от него заплахи, той отговори: „Там би трябвало да бъдат, но аз по принцип не съм заплашвал никого".

Божков коментира и подготвяните промени в Закона за хазарта, като ги определи като „до голяма степен лобистки".

По повод развитието на делото му в САЩ и огласените данни за подкупи, свързани с високопоставени държавни служители, включително Бойко Борисов, Божков заяви, че не може да коментира.

„Всички документи са подадени, чакаме решение на съда", каза той. Попитан дали очаква санкциите срещу него да бъдат отменени, Божков отговори, че според него това е вероятно, ако съдът е безпристрастен.

Две от вещите лица не са се явили на днешното заседание. Затова изготвените от тях технически експертизи ще бъдат разгледани на следващо заседание.

Съдът насрочи нови заседания за 28 октомври, 26 ноември и 10 декември.

Васил Божков е подсъдим като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта, за които прокуратурата твърди, че са допуснали да не бъдат събирани в пълен размер дължимите по Закона за хазарта такси. Според обвинението така на държавния бюджет са нанесени щети за 559 739 164,70 лева.