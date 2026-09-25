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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23622712 www.24chasa.bg

МВР откри денонощна телефонна линия за сигнали за изборни нарушения

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Избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

От днес до 26 октомври 2026 г. гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР – 02/90 112 98, и на електронен адрес [email protected]. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. 

Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори.

Избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

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