Обвиниха мъж, стрелял срещу съсед пред очите на 7-годишното му дете

48-годишен мъж, заканил се с убийство спрямо съсед и стрелял по него с газов пистолет.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 22 септември тази година около 19,20ч. пред блок в ж.к. ,,Овча купел'' в гр. София, обвиняемият С.П. се заканил с убийство на свои съсед, като му казал: ,,аз тебе ще те убия". След това обвиняемият насочил газов пистолет срещу мъжа и стрелял два пъти, като при единия изстрел прострелял пострадалия във врата. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". В хода на разследването е установено, че до инкриминираното деяние се стигнало след спор между двамата мъже, които са съседи, а 7-годишното дете на пострадалия става свидетел на деянието.

С.П. е осъждан, но е реабилитиран. С постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 25.09.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.