30 служители на холдинг КЦМ 2000 пренесоха символичен жезъл от връх Ком до нос Емине в юбилейна инициатива, съчетаваща планинско предизвикателство и екипна работа

620 километра – от връх Ком до нос Емине. 30 участници и една щафета, предавана от човек на човек. И още 30 километра, изминати заедно. Така най-голямата компания за производство на олово и цинк в Югоизточна Европа - КЦМ АД, отбеляза 65-годишнината от създаването си с инициатива, която превърна един от най-известните туристически маршрути в България в общо предизвикателство към служителите.

Юбилейният поход на пловдивската металургична компания започна на 20 юли от връх Ком и завърши на 6 август на нос Емине. Идеята е символична – извървяването на 650 километра за 65 години, или по 10 километра за всяка година от историята на КЦМ. Основното трасе – най-дългият маркиран пешеходен туристически маршрут в България, е около 620 км. Допълнителните 30 километра всички участници изминаха заедно в Родопите – планината, в която се намират минните дружества на холдинга и откъдето идва част от суровинната база на КЦМ. Така финалните километри имаха своя собствена символика – да свържат хората, компанията и пътя на метала в общо юбилейно послание.

Участниците в предизвикателството се присъединиха към традиционния ежегоден национален поход по маршрута Ком–Емине, организиран от Българската федерация по туризъм. Според БФТ това е първото щафетно преминаване на трасето в рамките на националния поход.

Уникалното в инициативата е в нейния формат. Вместо един човек или една постоянна група да премине целия маршрут, участниците се сменят на различни етапи. Щафетата се превръща в свързващ елемент между хора от различни дружества и структури на холдинга и всеки участник поема не просто определен участък от маршрута, а отговорност да предаде щафетата нататък.

Така походът придобива и друго измерение – необичаен формат за изграждане на екипност и връзки между колегите. В планината ролите и длъжностите отстъпват на заден план – остава човекът до теб, на когото трябва да се довериш. А когато етапите достигат 35–40 километра за ден, с над 1000 метра положителна денивелация, това доверие придобива съвсем конкретно измерение. Планината постоянно променя условията на изпитанието – от ниски температури във високите ѝ части, бурен вятър и прогнози за гръмотевични бури, до горещи дни с километри открити участъци без сянка и с ограничени възможности за вода. За хора, чиято ежедневна работа е далеч от планинските преходи, това е сериозно физическо и психическо предизвикателство.

Именно в тези моменти екипната работа престава да е просто корпоративна ценност и се превръща в доверие, подкрепа и споделена отговорност. Всеки изминат километър носи усещането за лична победа, но и за общо постижение – да продължиш, защото след теб има човек, който чака да поеме щафетата.

На Шипка две групи се срещнаха, за да предадат щафетата и емоцията

А щафетата преминава без прекъсване през голяма част от Стара планина: Витиня, Кашана, хижа „Ехо“, Беклемето, района на връх Ботев, Шипка, Бузлуджа, изворите на Камчия, Котел, Върбишкия и Ришкия проход, Козичино – всеки етап със своя гледка, трудност и история.

За всеки участник юбилейният поход КЦМ Ком-Емине оставя различен спомен: за един това са тежките изкачвания, за друг - неочакваните срещи, изгревите, разговорите по пътя или моментите, в които достигаш до своите лични предели. Именно в това е и богатството на преживяването – един маршрут, но десетки лични истории, събрани в едно общо пътуване.

За КЦМ инициативата е и своеобразно продължение на историята на компанията – история, в която устойчивостта, взаимната подкрепа и способността да се преминава през трудности са част от ежедневната работа. А най-важният урок от нея е ясен: целта е важна, но хората, с които вървиш към нея, са тези, които ти дават сили да стигнеш до края.