Наталия Ефремова: 100 пенсионери се заместват само от 60 работещи

При напускането на 100 човека от пазара на труда, едва 60 души ги заместват. Тази ситуация изправя работодателите пред остър недостиг на квалифицирана работна сила. „За да се справим с това предизвикателство, инвестираме значителни средства в човешкия капитал", каза социалната министърка Наталия Ефремова на форума на високо ниво на тема „Демографска устойчивост: Инвестиране в човешкия капитал за устойчиво бъдеще", който се проведе в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ.

На първо място, подкрепа се оказва на младите хора до 29 г. в прехода им от образование към заетост. Осигуряват се възможности за стажове, обучение на работното място и субсидирана заетост. Същевременно се разгръща потенциала на икономически неактивните лица, дълготрайно безработните и хората с увреждания, към които се насочват инвестиции, стимули и възможности за обучение с цел придобиване на квалификация.

На първо място, подкрепа се оказва на младите хора до 29 г. в прехода им от образование към заетост. Осигуряват се възможности за стажове, обучение на работното място и субсидирана заетост. Същевременно се разгръща потенциала на икономически неактивните лица, дълготрайно безработните и хората с увреждания, към които се насочват инвестиции, стимули и възможности за обучение с цел придобиване на квалификация, каза още тя.