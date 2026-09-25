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Наталия Ефремова: 100 пенсионери се заместват само от 60 работещи

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Наталия Ефремова е на форума на високо ниво на тема „Демографска устойчивост: Инвестиране в човешкия капитал за устойчиво бъдеще", който се проведе в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ.

 При напускането на 100 човека от пазара на труда, едва 60 души ги заместват. Тази ситуация изправя работодателите пред остър недостиг на квалифицирана работна сила. „За да се справим с това предизвикателство, инвестираме значителни средства в човешкия капитал", каза социалната министърка Наталия Ефремова на форума на високо ниво на тема „Демографска устойчивост: Инвестиране в човешкия капитал за устойчиво бъдеще", който се проведе в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ. 

На първо място, подкрепа се оказва на младите хора до 29 г. в прехода им от образование към заетост. Осигуряват се възможности за стажове, обучение на работното място и субсидирана заетост. Същевременно се разгръща потенциала на икономически неактивните лица, дълготрайно безработните и хората с увреждания, към които се насочват инвестиции, стимули и възможности за обучение с цел придобиване на квалификация.

На първо място, подкрепа се оказва на младите хора до 29 г. в прехода им от образование към заетост. Осигуряват се възможности за стажове, обучение на работното място и субсидирана заетост. Същевременно се разгръща потенциала на икономически неактивните лица, дълготрайно безработните и хората с увреждания, към които се насочват инвестиции, стимули и възможности за обучение с цел придобиване на квалификация, каза още тя.

Наталия Ефремова е на форума на високо ниво на тема „Демографска устойчивост: Инвестиране в човешкия капитал за устойчиво бъдеще", който се проведе в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ.

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