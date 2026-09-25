Двама се кандидатират за шеф на Административния съд в Пловдив

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Срокът за подаване на документи изтича днес

Сегашният зам.-председател на Административния съд в Пловдив Владимир Вълчев и Мария Златанова, която правораздава в същата институция, са подали документи за шефския пост в обявения от Висшия съдебен съвет конкурс. Позицията се оказа вакантна, след като досегашният председател Мариана Шотева беше избрана за член на Комисията за противодействие на корупцията.

Владимир Вълчев е завършил право във Великотърновския университет. Работи в Административния съд в Пловдив от 2016 г., а от октомври 2024-а е негов зам.-председател.

В концепцията си за развитието на съда Вълчев подчертава, че в края на 2025 г. има 1001 висящи дела, което е по-малко в сравнение с предходната година, но "техният абсолютен брой остава значителен и обуславя необходимост от проследяване според продължителността, материята и причините за неприключване".

Мария Златанова е завършила право в Софийския университет. Тя е част от състава на Административния съд от 2013 г., до 2024-а е била r негов зам.-председател. В концепцията си тя отчита, че съдът е натоварен и има стабилни резултати от инстанционния контрол, но изостава по дела, приключени до 3 месеца. "Управленският отговор трябва да се основава на причините за тази разлика, а не на обща оценка за работата на съдиите", смята Златанова.

Срокът за подаване на документи изтича днес.