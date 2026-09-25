ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова и китайският вицепрезидент са "за" директна...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23623530 www.24chasa.bg

Двама се кандидатират за шеф на Административния съд в Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

540
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Административният съд в Пловдив

Срокът за подаване на документи изтича днес

Сегашният зам.-председател на Административния съд в Пловдив Владимир Вълчев и Мария Златанова, която правораздава в същата институция, са подали документи за шефския пост в обявения от Висшия съдебен съвет конкурс. Позицията се оказа вакантна, след като досегашният председател Мариана Шотева беше избрана за член на Комисията за противодействие на корупцията.

Владимир Вълчев е завършил право във Великотърновския университет. Работи в Административния съд в Пловдив от 2016 г., а от октомври 2024-а е негов зам.-председател. 

В концепцията си за развитието на съда Вълчев подчертава, че в края на 2025 г. има 1001 висящи дела, което е по-малко в сравнение с предходната година, но "техният абсолютен брой остава значителен и обуславя необходимост от проследяване според продължителността, материята и причините за неприключване".

Мария Златанова е завършила право в Софийския университет. Тя е част от състава на Административния съд от 2013 г., до 2024-а е била r негов зам.-председател. В концепцията си тя отчита, че съдът е натоварен и има стабилни резултати от инстанционния контрол, но изостава по дела, приключени до 3 месеца. "Управленският отговор трябва да се основава на причините за тази разлика, а не на обща оценка за работата на съдиите", смята Златанова. 

Срокът за подаване на документи изтича днес.

Владимир Вълчев е единственият на този етап кандидат да оглави Административния съд в Пловдив.
Владимир Вълчев е единственият на този етап кандидат да оглави Административния съд в Пловдив.

Административният съд в Пловдив
Владимир Вълчев е единственият на този етап кандидат да оглави Административния съд в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание