ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Братя Домусчиеви влязоха в баскетболния "Черно мор...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23623543 www.24chasa.bg

Над 132 кг канабис иззеха в село Громшин

Камелия Александрова

[email protected]

1252
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Общо 132,55 килограма канабис, както и количества екстази и амфетамин, иззеха криминалисти от РУ-Монтана

Общо 132,55 килограма канабис, както и количества екстази и амфетамин, иззеха криминалисти от РУ-Монтана при успешна полицейска акция срещу производството и разпространението на наркотици. Задържани са трима мъже.

На 24 септември служители на Участък „Бойчиновци" са разкрили добре поддържана плантация в землището на село Громшин, в близост до река Огоста. От мястото са конфискувани 129 кг листна маса и съцветия от 70 конопени растения с височина до 4,5 метра. Плантацията е била оборудвана с напоителни системи и специални ограждения.

Същия ден криминалисти от РУ Монтана са установили още една нива с канабис в бившия стопански двор в село Безденица. Там е заловен 24-годишен мъж, отглеждал 12 растения с тегло 3,550 кг.

В областния град са извършени и две проверки на млади мъже - на 23 и 24 години, в които са намерени съответно 0,32 грама екстази и 0,4 грама амфетамин. По случаите са образувани три досъдебни и едно бързо производство под надзора на прокуратурата.

Общо 132,55 килограма канабис, както и количества екстази и амфетамин, иззеха криминалисти от РУ-Монтана

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание