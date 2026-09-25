Над 132 кг канабис иззеха в село Громшин

Общо 132,55 килограма канабис, както и количества екстази и амфетамин, иззеха криминалисти от РУ-Монтана при успешна полицейска акция срещу производството и разпространението на наркотици. Задържани са трима мъже.

На 24 септември служители на Участък „Бойчиновци" са разкрили добре поддържана плантация в землището на село Громшин, в близост до река Огоста. От мястото са конфискувани 129 кг листна маса и съцветия от 70 конопени растения с височина до 4,5 метра. Плантацията е била оборудвана с напоителни системи и специални ограждения.

Същия ден криминалисти от РУ Монтана са установили още една нива с канабис в бившия стопански двор в село Безденица. Там е заловен 24-годишен мъж, отглеждал 12 растения с тегло 3,550 кг.

В областния град са извършени и две проверки на млади мъже - на 23 и 24 години, в които са намерени съответно 0,32 грама екстази и 0,4 грама амфетамин. По случаите са образувани три досъдебни и едно бързо производство под надзора на прокуратурата.