Йотова и китайският вицепрезидент са "за" директна авиолиния София - Пекин

Перспективите пред сътрудничеството между България и Китай обсъди държавният глава Илияна Йотова с вицепрезидента на Китай Хан Джън

Българският президент Илияна Йотова и китайският вицепрезидент Хан Джън отново се обявиха за откриване на директна авиолиния между София и Пекин, която ще улесни бизнес контактите между двете страни и ще стимулира туризма. Двамата се срещнаха в Ню Йорк в рамките на посещението на българския президент по повод 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Перспективите пред българо-китайското сътрудничество обсъдиха Йотова и Хан Джън.

По време на разговора бе откроена възходящата тенденция в развитието на двустранните отношения след подписаната през 2019 г. от президентите Румен Радев и Си Дзинпин съвместна декларация за издигане на отношенията на ниво стратегическо партньорство. Българският президент и китайският вицепрезидент отбелязаха интензивния политически диалог между двете държави.

Сред основните области на сътрудничество е земеделието. Илияна Йотова подчерта необходимостта от по-лесен достъп до китайския пазар на български селскостопански продукти, които са екологично чисти.

На срещата беше подчертано доброто сътрудничество в сферата на образованието и културата. Хан Джън благодари на Илияна Йотова за подкрепата й за инициативата българското тракийско съкровище да бъде представено в Пекин през 2029 г., когато се навършват 80 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Китай.

Китайският вицепрезидент предаде на държавния глава поздрави от президента Си Дзинпин. Хан Джън изтъкна, че китайската държава дълбоко цени участието на Илияна Йотова миналата година в Пекин на голям международен форум на високо ниво за жените. Той отбеляза трайния й ангажимент за защита правата на жените.