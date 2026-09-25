17 000 литра гориво без документи е задържаха на "Митница София"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 17 000 литра гориво без документи са задържали митнически служители при превоз в страната, съобщиха от Агенция „Митници".

След оперативен анализ и „road stop" контрол на автомагистрала „Тракия" служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване" към ТД „Митница София" са спрели за проверка автоцистерна, пътуваща от Пловдив към София. По документи тя е превозвала бензин А-95 в две от клетките.

При проверката е установено, че останалите клетки, които според акцизните документи е трябвало да са празни, са пълни с течност с мирис на дизелово гориво. Взети са проби за лабораторен анализ, а около 17 000 литра енергийни продукти са иззети с опис.

Горивото е задържано заради липса на акцизни документи, обезпечаващи транспорта или плащането на акциз. По актуални пазарни цени стойността му е над 33 000 евро, като над 11 000 евро са дължимите акциз и ДДС.

Работата по случая продължава.