Не откриха Портних на адреса му, делото за замърсяването на Варненското езеро отложено

Неоткриването на бившия варненски кмет Иван Портних на адреса му стана причина за отлагането на разпоредителното заседание по делото за замърсяването на Варненското езеро. Новата дата, определена от Окръжния съд във Варна, е 26 октомври 2026 г.

Портних не е бил намерен на посочения за призоваване адрес, а служителите на съда не успели да му връчат призовката и документите по делото. След това Съдебна охрана – Варна също направила опит да го открие. При телефонен разговор било установено, че бившият кмет не е в града, но е бил запознат с датата и часа на заседанието.

Въпреки това Портних се яви в съдебната зала днес, като по думите му го е направил от „уважение към съда".

Съдебният състав се възползва от присъствието му, за да му връчи необходимите книжа, с което той официално беше считан за редовно призован за следващото заседание.

Проблем е възникнал и с призоваването на адвоката му Менко Менков. Той не е бил открит на адреса си в София, а изпратеното чрез Софийския градски съд съобщение е върнато. След контакт с адвокатската кантора документите са били изпратени по електронна поща. По информация от днешното заседание Менков е в чужбина.

Делото е свързано с канализационната тръба под дъното на Варненското езеро. Портних е обвинен, че като длъжностно лице не е изпълнил задълженията си по управлението и стопанисването на поверено общинско имущество – обекта за трансформация на пречиствателната станция в „Аспарухово" в помпена станция и изграждането на тръбопровода под езерото.

Според обвинението от това са последвали значителни щети за Община Варна – над 7,52 млн. лева. Прокуратурата твърди още, че Портних не е предприел действия в рамките на 10-годишния гаранционен срок за търсене на отговорност от изпълнителя заради несъответствие с изискването тръбата да бъде положена на три метра под дъното на езерото.

Обвинението посочва и че в периода 20 август 2019 г. – 18 септември 2020 г. Портних не е информирал населението за състоянието на околната среда според законовите изисквания и по непредпазливост е допуснал органично замърсяване на Варненското езеро.

Окръжният съд във Варна вече два пъти е връщал делото на прокуратурата заради установени съществени процесуални нарушения. След това съдът два пъти е определял като неправилно прекратяването на наказателното производство от прокуратурата.

В началото на август обвинителният акт отново беше внесен в Окръжния съд във Варна – за трети път. Новото разпоредително заседание по делото е насрочено за 26 октомври.