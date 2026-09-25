Успешно премина българо-гръцката летателна тренировка "Green Bridge 2026"

Ежегодната българо-гръцка летателна тренировка "Green Bridge 2026" в интерес на мисията по охрана на въздушно пространство на двете страни се проведе на 23 септември. Екипажите отработиха действия по приемане и предаване на самолет-нарушител в провеждането на презгранични операции. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В изпълнение на сценария на тренировката военнотранспортен самолет "Spartan" от 16-а авиобаза изпълни ролята на самолет, отклонил се от зададения полетен план, което наложи да се задейства процедурата за тревога в съюзното въздушно пространство. Екипажите на българските изтребители МиГ-29 прехванаха нарушителя, ескортираха го и го предадоха на дежурната гръцка двойка самолети F-16. Те изпълниха задачата по Air Policing и го принудиха да кацне на указано летище.

Тренировъчните действия се осъществиха с реално приемане и предаване на управлението на екипажите от националните Центрове за управление и докладване.

Целта на съвместните полети "Green Bridge 2026" е постигането на по-добра координация и оперативна съвместимост между Военновъздушните сили на съседните страни и повишаване на подготовката на пилотите по изпълнение на съгласувани полетни задачи.