"Прогресивна България": Няма декларация, това е изявление на позициите на ЕС за световните събития

Позицията, изразена от Кая Калас, е обща позиция на Европейския съюз. Не е позицията на България, категоричен бе Антон Кутев

Днес цял ден се занимаваме кой е подписал или не е, някаква декларация. Интересното е, че такава декларация няма - това, което имаме е изявление на сайта на ЕК, в което се говорят неща, но на самото заседание, нещата, които се говорят са позициите на ЕС по отношение на световните събития в момента.

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев на брифинг в Народното събрание относно позицията в подкрепа на Украйна. Декларация, призоваваща Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и да започне мирни преговори по същество бе оповестената от Кая Калас преди заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк.

"От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста.

Според списък, поместен на сайта на Министерството на външните работи на Украйна, България е сред общо 51 държави, присъединили се към декларацията.

"Президентът Йотова не е подписала декларация, а тя не е и присъствала. Няма как да говорим за отговорността на президент Йотова на въпросното заседание. Позицията на България и Илияна Йотова бе много ясно изразена от нея по време на общото събрание на ООН. Цял ден слушам как не била ясна позицията на България, интересно на кого точно не му е ясна", коментира Кутев.

"Страна на това заседание на Съвета за сигурност на ООН е Европейският съюз, който бе представен от съответните органи - представителите на Европейската комисия. Към документите на заседанието, българската страна се опита да изпрати своите резерви още преди старта му, но заради процедурни правила се оказа, че не е възможно. Ние имахме резерви, просто не бяха изпратени по процедурата на заседанието", обясни той.

Вчера президентът Илияна Йотова, която присъства на сесията на ООН в Ню Йорк заяви, че не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, по време на което върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас изчете съвместна декларация, в която се изказва подкрепа за Украйна. Държавният глава е категорична, че мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия.

Министерството на външните работи излезе със становище по повод декларацията. Декларацията в подкрепа на Украйна, към която се присъедини България, не отговаря изцяло на нейната позиция. Това се казва в становище на Външно министерство. Според ведомството националната позиция не е била отразена в пълнота в декларацията. Тя е представена от президента Илияна Йотова в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.

"Опозицията превръща тази надпартийна тема в кална кампания срещу президента Илияна Йотова. Днес виждаме нещо, което рядко се случва - и десните, и Възраждане изведнъж застават на една позиция по тема, по която обикновено са на абсолютно противоположни", каза още Кутев.

"Позицията, изразена от Кая Калас, е обща позиция на Европейския съюз. Не е позицията на България, нашата позиция бе ясно изразена в изказването на Илияна Йотова", категоричен бе той.

Зам.-шефът на парламентарната група на ПБ Владимир Николов пък цитира "най-важното" в речта на президента Йотова пред общото събрание на ООН:

"Основното предизвикателство остава войната в Украйна, чиито последици се простират далеч отвъд непосредствената зона на бойните действия. Не е ли време да преосмислим европейската политика за сигурност? България, като държава членка на ЕС, повдига този въпрос и предлага да проведем дискусия и за по-широката тема за бъдещето на следвоенна Европа. Крайно време е конфликтът да бъде прехвърлен от бойното към политическото и дипломатическото поле. Става дума за преговори, които изискват диалог и поне минимално доверие, подкрепено от подходящи гаранции".

И допълни: "Не разбирам защо думите на президента Йотова не са ясни на нашите колеги от опозицията. Това, което президентът каза пред ООН, е пределно ясно. Това е нашата позиция - мир в Украйна трябва да има, и той трябва да бъде постигнат с преговори. Военно решение няма".