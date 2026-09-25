Внесоха обвинението срещу шестима каналджии

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу шестима обвиняеми за участие в организирана престъпна група (ОПГ) – структурирано трайно сдружение на повече от три лица – а именно шест лица, с цел да вършат съгласувано в страната и чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Групата е създадена с користна цел – получаване на доходи от престъпна дейност и с цел извършване на каналджийство. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската градска прокуратура.

Според обвинителния акт организираната престъпна група е действала на територията на Република България в периода от неустановена дата през лятото на 2017 г. до 01.04.2022 г. Съгласно обвинението един от участниците – сирийски гражданин с бежански статут, отговарял за набирането на мигрантите и създаването на организация за превозването им през страната в посока - Федерална Република Германия. Задачите на останалите участници били разпределени в поемане на изпратените от Турция мигранти, настаняване, осигуряване на храна, превоз през Сърбия и Румъния за Германия, осигуряване на бусове, камиони и други превозни средства. Контактите помежду си осъществявали през мобилни приложения. В България ползвали български телефонни номера, а в Турция - иракски.

Един от участниците е обвинен и за това, че в съучастие като съизвършител с две лица, превел през границата на страната от Република България към Република Румъния единадесет лица, от които пет ненавършили 16–годишна възраст, без разрешение на надлежните органи на властта.

Разследването по случая е извършено от Следствен отдел при СГП под ръководството и надзора на СГП.

Предстои СГС да насрочи разпоредително заседание по делото.