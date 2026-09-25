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Шествие в памет на загинали мотористи ще има и в Пазарджик

Диана Варникова

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Мотористи Снимка: Снимка: Георги Кюрпанов

И в Пазарджик ще се проведат инициативи, които са част от националната кампания „Ден в памет на загиналите мотористи и в подкрепа на пострадалите мотоциклетисти". Това съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

За 11-та поредна година организатори на местно ниво са членовете на мотоклуба „Boys of Нell" MC. На 27 септември /неделя/ е предвидено шествие, което ще потегли от клубната къща на „Boys of Нell", ще премине по улиците „Димчо Дебелянов", „Стефан Стамболов", „Христо Ботев", „Панайот Волов" до храм „Св. Георги".

В църквата ще бъде отслужена литургия в памет на починалите и в подкрепа на пострадалите мотоциклетисти. След приключването на служението шествието ще тръгне от храм „Свети Георги" по бул. „Христо Ботев", „Георги Бенковски", улиците „Генерал Гурко", „Пловдивска", „Стефан Стамболов", „Димчо Дебелянов до къщата на клуба.

През цялото време мотошествието ще бъде съпроводено от екипи на РУ-Пазарджик и сектор „Пътна полиция". От полицията умоляват шофьоритедиана да спазват стриктно указанията на охраняващите мероприятието полицейски служители.

Пресцентър ОДМВР-Пазарджик

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