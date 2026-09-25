Румен Радев: Без добра свързаност няма успешна икономика или туризъм

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Без добра свързаност няма успешна икономика или туризъм, каза премиерът Румен Радев, който участва в церемония по спускане на вода на корпуса на новия ферибот, който ще свързва двата бряга на град Белослав.

Премиерът подчерта, че построяването на плавателния съд не е просто транспортен проект, а такъв, който свързва семейства, съдби, месторабота. По думите му новият ферибот е и пример за последователна добра съвместна работа между държавната и местната власт, предава БТА.

На събитието присъстваха още областният управител на Варна Марио Смърков, зам.-министърът на финансите Росица Велкова-Желева, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, кметове на общини, представители на морския бизнес.