Пожар с висока степен на опасност избухна в стопански двор в Бяла

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Пожар с висока степен на опасност е възникнал в стопанския двор в град Бяла, Варненско, съобщават от общинската администрация.

Пет екипа на пожарната гасят пламъците в склад за изолационни материали.

Гражданите, които се намират в района, са призовани да не излизат навън и да не се доближават до мястото на пожара.

Хората трябва да следват указанията на компетентните органи и да не възпрепятстват достъпа на противопожарните екипи, алармират с пост в социалните мрежи от кметската администрация.

Апелът е информацията да бъде споделена с хора, които се намират в района.