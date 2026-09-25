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Приключи санирането на още една многофамилна жилищна сграда в Шумен по програмата за енергийно обновяване. Завършени са строително-монтажните дейности на сградата на ул. „Страхил войвода“ № 1, 3, 5 и 7, като на 25 септември 2026 г. е подписано удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Сградата е обновена по проект № BG-RRP-4.023-1577 „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. „Страхил войвода“ № 1, 3, 5 и 7“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е 525 293,87 €.

Изпълнените мерки повишават енергийната ефективност на сградата, намаляват потреблението на енергия и подобряват условията за живеещите в нея.

Община Шумен вече отчете изпълнението на обектите на бул. „Велики Преслав“ № 33А и № 33Б и на бул. „Велики Преслав“ № 37 и № 39.

Общо 20 многофамилни жилищни сгради в Шумен са включени в програмата за енергийно обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост. Работата по останалите обекти продължава. Вече са подписани споразумения с Българската банка за развитие за предоставяне на субсидия за останалите 17 жилищни блока, като срокът за изпълнение е до 31 декември 2029 година.