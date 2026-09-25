Двама осъдени за катастрофа с коне, при която загина 18-годишно момиче

Двама души са осъдени за катастрофа, при което загина 19-годишно момиче, а друго бе ранено.

Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимите Йоана Варадинова, на 21 г., и Стоян Игов. на 72 г., за виновни, в условията на независимо съпричиняване, за смъртта на Андреа Андонова и нанасяне на средна телесна повреда на Р. А., при сблъсък с коне. Трагичният инцидент стана на 28 декември 2024 г., около 01:20 ч., на първокласен път I- 6, в посока на движение от гр. Кюстендил към с. Ябълково.

Съдът им наложи наказания от по 3 години „лишаване от свобода", изпълнението на които се отлага за 5- годишен изпитателен срок, по време на който спрямо тях ще се прилагат пробационни мерки. Съдът указа на подсъдимите, че ако не изпълняват без основателна причина някоя от определените им пробационни мерки, може, по предложение на пробационния съвет, да я замени с друга или да постанови да изтърпят изцяло или отчасти отложеното им наказание лишаване от свобода.

Водачката на лекия автомобил Йоана Варадинова се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 години.

На подсъдимият Стоян Игов, чиито са били пуснатите свободно коне, излезли на шосето, се налага „глоба" в размер на 5000 лв., с равностойност на 2 556.46 евро.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред САС в 15-дневен срок, считано от днес.

Присъдата в частта й относно наказанието на подсъдимия Стоян Игов е подписана с особено мнение от председателя на състава, с позиция за ефективно наказание „лишаване от свобода", в по- малък размер.

Окръжен съд Кюстендил, под председателството на съдия Надя Георгиева, в състав с двама съдебни заседатели, признава подсъдимата Йоана Варадинова, неосъждана, за виновна, че на 28.12.2024 г., около 01:20 ч., на първокласен път I- 6 ( в участъка след бензиностанция „Лукойл" в посока на движение от гр. Кюстендил към с. Ябълково), управлявайки лек автомобил, се сблъскала с коне и при условията на независимо съпричиняване с подсъдимия Сашо И., по непредпазливост причинила смъртта на Андрея Андонова и средна телесна повреда на Р. А., изразяваща се в „разстройство на здравето, временно опасно за живота"

Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимия Стоян Игов, неосъждан, тъй като е реабилитиран, за виновен, че на 28.12.2024 г., около 01.20 ч. , на първокласен път I- 6, в участъка след бензиностанция „Лукойл" в посока на движение от гр. Кюстендил към с. Ябълково, не положил достатъчно грижи за конете си, в резултат на което и при условия на независимо съпричиняване с подсъдимата Йоана Варадинова, която по същото време и на същото място е шофирала леката кола, е последвала смърт на Андрея Андонова и средна телесна повреда на Р. А., изразяваща се в „разстройство на здравето, временно опасно за живота".

След катастрофата жители на Кюстендил протестираха няколко пъти, а АПИ постави оградна мрежа на шосето, за да не навлизат животни на пътя.