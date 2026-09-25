За ден 20 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 20 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - девет от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, един е отказал тестване. 102 504 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 18 – 24 септември 2026 г. Извършен е контрол на 121 734 водачи и пътници. Съставени са 30 228 фиша и 2544 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 169 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, от тях 79 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 98 - с над 1,2 на 1000, 10 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 46 водачи, 19 са отказали да бъдат тествани.

15 734 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 190 водачи и пътници. Съставени са 4689 фиша и 388 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.