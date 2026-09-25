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Близо 29 тона кисело зеле с изтекъл срок на годност спряха от продажба в София

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Близо 29 тона кисело зеле с изтекъл срок на годност спряха от продажба в София

Близо 29 тона кисело зеле с изтекъл срок на годност са спрени от продажба в София. Огромното количество – над 28,8 тона вакуумирано зеле с произход Сърбия, е открито при проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – София-град в склад за търговия на едро, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Продуктът е възбранен и не може да бъде предлаган на пазара. За цялото количество е издадено разпореждане за забрана, като предстои зелето да бъде насочено за унищожаване. На бизнес оператора ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Нарушението е установено в рамките на съвместни проверки на територията на София с представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

В рамките на проверките на 24 и 25 септември са инспектирани общо 19 бизнес оператори, предлагащи пресни плодове и зеленчуци. Взети са осем проби от ябълки, грозде, чушки и домати с произход България и други държави членки на Европейския съюз. Пробите са за изследване за остатъчни количества от пестициди.

Проверките на борси и тържища са част от засиления контрол на Българската агенция по безопасност на храните, въведен от началото на август.

Близо 29 тона кисело зеле с изтекъл срок на годност спряха от продажба в София

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