Мъж е починал при пожара в Бяла, задействаха BG ALERT (Видео)

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Мъж е загинал при пожара, избухнал в склад за изолационни материали в град Бяла, Варненско.

Със заповед на кмета на Бяла инж. Пеньо Ненов е обявено бедствено положение в града и в село Голица и. Била е задействана системата BG- ALERT.

Той 41-годишен чуждестранен гражданин - непалец, работил на обекта, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна. КАДЪР: Фейсбук/Надежда Драгиева

Пет екипа на пожарната гасят пламъците. Гражданите, които се намират в района, са призовани да не излизат навън и да не се доближават до мястото на пожара.

Площта на огъня е около 2 декара.