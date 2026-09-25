Мъж е починал при пожара в Бяла, задействаха BG ALERT (Видео)

Мъж е загинал при пожара, избухнал в склад за изолационни материали в град Бяла, Варненско.
Със заповед на кмета на Бяла инж. Пеньо Ненов е обявено бедствено положение в града и в село Голица и. Била е задействана системата BG- ALERT.
Той 41-годишен чуждестранен гражданин - непалец, работил на обекта, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.
Пет екипа на пожарната гасят пламъците. Гражданите, които се намират в района, са призовани да не излизат навън и да не се доближават до мястото на пожара.
Площта на огъня е около 2 декара.