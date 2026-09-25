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Мъж е починал при пожара в Бяла, задействаха BG ALERT (Видео)

Надежда Алексиева

[email protected]

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СНИМКА: Христо Радев

Мъж е загинал при пожара, избухнал в склад за изолационни материали в град Бяла, Варненско. 

Със заповед на кмета на Бяла инж. Пеньо Ненов е обявено бедствено положение в града и в село Голица и. Била е задействана системата BG- ALERT.

Той 41-годишен чуждестранен гражданин - непалец, работил на обекта, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.   

КАДЪР: Фейсбук/Надежда Драгиева
КАДЪР: Фейсбук/Надежда Драгиева

Пет екипа на пожарната гасят пламъците.  Гражданите, които се намират в района, са призовани да не излизат навън и да не се доближават до мястото на пожара.

Площта на огъня е около 2 декара.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

СНИМКА: Христо Радев
КАДЪР: Фейсбук/Надежда Драгиева

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