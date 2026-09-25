Вижте седмичния отчет на община Русе

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

21 - 25 септември 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- положен бе топъл асфалт на единични разрушения по пътните настилки на места по ул. „Митрополит Григорий", бл. „Шабла" , ул. „Добруджа", в Парка на младежта, ул. „Борисова" - на кръстовището с бул. „Неофит Бозвели", ул. „Евстати Винаров", ул. „Видин", ул. „Борисова" - на кръстовището с ул. „Мария Луиза";

- запълнени бяха фуги на компрометирани участъци по ул. „Преслав" - на кръстовището с ул. „Ст. Стамболов", и на моста пред ЛВЗ;

- продължават вътрешните ремонти на пасарелката над бул. „България" – шпакловане, боядисване и подмяна на плочки;

- извършен бе ремонт на тротоарите по ул. „Шипка", ул. „Чипровци" и бул. „Гоце Делчев";

- извършена бе подготовка за асфалтиране на пространството пред бл. „Явор" – рязане на асфалт, къртене и почистване;

- продължават строителните дейности по благоустройството на паркинга пред бл. „Калоян" – доставен бе камък и бе направен изкоп;

- ремонтирани и почистени бяха оттоци в района на бл. „46" в кв. „Дружба" 3;

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътната настилка в с. Ястребово;

- ремонтирана бе дъждоотвеждаща шахта на пътен възел Охлюва;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в кв. „Долапите", ул. „Даме Груев", бл. „211" в кв. „Чародейка", ул. „Сърнена гора", бул. „Ген. Скобелев";

- подменени бяха 96 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Борисова" с ул. „Скобелев", Печатни платки и Централния кооперативен пазар;

- подменени бяха увредени стъкла на спирки в Мартен;

- по график бяха измити ул. „Борисова", ул. „Хан Аспарух", ул. „Хан Крум", ул. „Константин Иречек", бул. „Славянски", бул. „Цар Освободител", бул. „Христо Ботев", бул. „Липник", пътен възел Липник, ул. „Опълченска", ул. „Филип Станиславов", ул. „Изгрев", ул. „Тодор Икономов";

- продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на Русе:

- ул. „Щип" /понеделник/;

- ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" /вторник/;

- ул. „Димчо Дебелянов" 2А /сряда/;

- ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 /четвъртък/;

- бул. „Христо Ботев", до бл. „13" /петък/;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация на 15 кучета. Извършена бе ваксинация на 12 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- на 22 септември пред Паметника на свободата бе проведена церемонията по случай 118 г. от обявяването на Независимостта на България;

- обработена бе информацията от индивидуалните инфокарти на читалищата и предложенията за ремонтни дейности през 2027 г., подготвени бяха заповед и вътрешни правила за дейността на комисията, разпределяща държавна и общинска субсидия, разработване на договорите;

- обработена бе информация за разходите за събитията от Есенния салон на изкуствата;

- обобщена бе културната програма за октомври;

- приети бяха отчети за изпълнението на проектите по Програма „Култура" 2026 и предложения за конкурса за девиз на Русе;

- изготвени бяха договори за осигуряване на безплатен транспорт на учениците на територията на община Русе;

- изготвен бе Списък образец № 2 на детските градини на територията на община Русе, включително преглед и проверка на въведените данни и съответствието им с изискванията на действащата нормативна уредба;

- обобщена бе информацията по Приложение № 4 и Приложение № 4А, както и на списъците на пътуващите ученици, във връзка с осигуряването на безплатен транспорт на учениците. Извършена бе проверка на предоставените от образователните институции данни, тяхното обобщаване и подготовка за предоставяне на компетентните институции в определените срокове.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

- извършени бяха 5 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги";

- обявен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания";

- консултирани бяха 7 човека, подадени бяха 9 нови заявления за кандидатстване, извършени бяха 11 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- приети бяха 20 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 20 заявления за кандидати за лични асистенти;

- консултирани бяха 24 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

- извършени бяха 46 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- консултирани бяха 10 семейства и бяха приети 5 заявления от родители на новородени деца по реда на Правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- извършени бяха консултации на 4 кандидат-двойки с репродуктивни проблеми;

- на 18 септември бе обявено класиране за прием в детски ясли;

- извършена бе служебна проверка на данни, удостоверяващи верността на посочени критерии от заявители на деца за прием в детски ясли;

- сключен бе договор за извършване на дейности по програма „Да опазим очите на децата" за провеждане на кампания за промоция на очното здраве при децата от четвърта възрастова група в общински детски градини;

- проведена бе спортна тренировка с 10 деца по програмата по селективна превенция „Спорт за свободен живот";

- проведена бе сесия с ученици от 8. клас в СУ „Йордан Йовков" на тема „Превенция употребата на психоактивни вещества";

- в кв. „Средна кула" здравните медиатори проведоха 4 консултации за задължителните имунизации. 8 лица бяха консултирани за безплатни гинекологични прегледи в КОЦ - Русе. На 10 лица бе оказано съдействие за провеждане на медицински прегледи, зъболечение и придружаване до социални институции;

- екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 5, 9, 4 и 15;

- изготвени бяха 28 карти за хора с трайни увреждания;

- проведени бяха събития, във връзка с Европейската седмица на мобилността;

- удължен бе срокът на въведената временна организация за безопасност на движението на ул. „Атон", ул. „Опълченска", ул. „ТЕЦ - изток" и ул. „Прага"

- продължава косенето на трева по график в двата гробищни парка.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължават дейностите по ремонта, реконструкцията и реставрацията на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3, извършени бяха реставрационните работи по фасадни елементи;

- продължава текущият ремонт на главно стълбище и фасади на тяло – изток на общинска сграда на ул. „Н. Й. Вапцаров" 20 /бивш Дом „Майка и дете"/;

- продължава изграждането на сгради за социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25";

- продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

- продължава изграждането на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- продължава текущият ремонт на подземната част на пешеходния подлез по бул. „Христо Ботев" до спирка „Печатни платки";

- възложен бе текущ ремонт на пропаднали участъци на повдигнатата пешеходна пътека при ОУ „Олимпи Панов" на ул. „Чипровци";

- извършени бяха 4 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- на 24 септември стартира процесът по обновяване на три многофамилни жилищни сгради – блоковете „Изгрев", „Марек" и „Космос". Акцентът на програмата, по която ще бъдат извършени дейностите, е прилагане на мерки за енергийна ефективност, като целта е да се постигне подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки. Субсидията е по Механизма за възстановяване и устойчивост, по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) ) № BG-RRP-4.040 " Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II, част от Инвестиция C4.I9 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради";

- взето бе участие в заседание на Управителния съвет на АДО „Дунав", което се проведе на 24 септември в Павликени. Основните акценти от дневния ред бяха избор на председател, заместник-председател и изпълнителен директор на асоциацията. Обсъдени бяха и възможностите за съвместно партньорство по проекти с европейско финансиране;

- издадена бе заповед за организацията и провеждането на тазгодишния Коледен базар, който ще се проведе от 28 ноември до 3 януари. Подаването на заявления за участие в организираната процедура (жребий) ще се извършва в периода от 28 септември до 9 октомври включително, от 8.30 до 17.30 ч., като всеки желаещ да участва в по описаните дейности в Заповедта, подава заявление по образец за издаване на разрешение за търговска дейност и ползване на общински павилион;

- издадени бяха 5 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито;

- изготвени бяха 8 договора за отдаване под наем на обекти публична и частна общинска собственост, които влизат в сила от 1 октомври.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- продължават организационните дейности за провеждането на шахматен турнир с мото #BeActive и наслов „Да си добър е TRENDY", който ще се състои на 27 септември на пл. „Свобода";

- оказано бе съдействие в организацията на традиционния международен шосеен „Пробег на свободния дух" Гюргево – Русе, който тази година ще се проведе на 27 септември /неделя/, като официалният старт ще бъде даден в 11 ч. на централния площад на румънския град;

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на открита тренировка с кауза, насочена към рака на гърдата;

- извършени бяха дейности по боядисване и почистване на Общинската тенис база в Парка на младежта;

- в рамките на последните два дни от Европейската седмица на мобилността в Русе Международния младежки център продължи с инициативи, посветени на устойчивото, безопасно и активно придвижване в града. Негови представители се включиха активно в инициативите и подпомогнаха екипа за управление на проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP. На 22 септември – Денят без автомобили, бе поставен финалният акцент на инициативите в Русе. Организиран бе велопоход, реализиран по линия на проект „Младите в действие";

- 13-ти Младежки гвардейски отряд се включи в официалната церемония пред Паметника на свободата в Русе, с която беше отбелязана 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България;

- продължава подготовката за Международния конкурс "Северно сияние", чието 30-о издание ще се проведе от 16 до 18 октомври в Доходното здание.