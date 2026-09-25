Правото на ЕС надделя над родното: ВКС се произнесе в полза на учителка от Пловдив в спор за над 6000 евро

Изплатили й обезщетение за неползван отпуск според заплатата й от 2019-а, а тя напуснала през 2024-а

ВКС се произнесе в полза на преподавателка от Пловдив, която съди бившия си работодател - ОУ "Екзарх Антим I", за неправилно изчислено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Става дума за разлика от 6321 евро, които Окръжният съд в Пловдив постанови, че трябва да бъдат платени на жената, а върховните съдии с окончателно определение не допуснаха жалбата на учебното заведение. Така училището й дължи тази сума заедно с натрупалите се върху нея лихви и адвокатските хонорари.

Янка Велева започва работа като учител в ОУ „Екзарх Антим I" – Пловдив през 2017 г. Две години по-късно излиза в майчинство, впоследствие ражда второ дете, а трудовото ѝ правоотношение с училището е прекратено през февруари 2024 г. Към този момент тя има 175 дни неизползван платен годишен отпуск. Проблемът възниква при изчисляването на обезщетението за тях. Работодателят прилага буквално разпоредбата на Кодекса на труда, която предполага той да се изчисли на база на последния месец с отработени от Велева поне 10 дни. Той е през 2019 г., когато заплатата й е била малко над 900 лв. Междувременно възнаграждението е било увеличавано и към началото на 2024-а то вече е 2279 лв.

Янка Велева наема адвокат Кристиан Гьошев – специалист по трудово право в областта на образованието, и завежда дело. Юристът се позовава на практиката на Съда на Европейския съюз, че работникът, който по независещи от него причини не е могъл да използва платения си годишен отпуск преди прекратяването на трудовото правоотношение, трябва да получи финансово обезщетение, което го поставя в положение, подобно на това, в което би се намирал, ако действително беше използвал правото си на почивка.

Районният съд в Пловдив уважава само част от иска на Велева, но окръжните магистрати постановяват, че той е изцяло основателен. Казусът стига до ВКС, който се произнася, че решенията на Съда на Европейския съюз имат задължителна сила за правораздавателните институции у нас. Така Велева печели.

„Когато съдът правораздава по европейски, той връща доверието на гражданите. Все по-често и все по-смело българските съдии прилагат правото на Европейския съюз. Няма спор, че народните представители трябва да поправят чл. 177 от Кодекса на труда и да го синхронизират с правото на Съюза. Една неправда спрямо майка на две деца беше поправена – тя ще получи цялото обезщетение, което ѝ се полага съобразно европейските норми", коментира пред „24 часа" адвокат Кристиан Гьошев.