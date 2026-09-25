Нанков: За първи път одобрявам някой да се отметне от предизборната си риторика

За първи път одобрявам някой да се отметне от предизборната си риторика и то защото най-сетне казва истината. Това написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Николай Нанков във връзка с изказване на финансовия министър Гълъб Донев, че ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната. По думите на Донев в този период започна кризата в Ормузкия проток и всичко това е дало своето отражение.

"Въпросът е как хората ще се почувстват щом разберат, че са били лъгани. Лъгаха ги за еврото; лъгаха ги, че ще върнат лева; лъгаха ги, че ще свалят цените; лъгаха ги, че няма да вдигат данъци. Вярвайте им още...", написа още по темата Нанков.

„България е отворена икономика и разчита на внос. Всички тези шокове и вариации оказват влияние върху всички стоки и услуги", заяви днес Донев по време на конференция под надслов „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС", организирана от Министерството на финансите и Европейският механизъм за стабилност (ЕМС).

„Въпреки някои желания ръстът на инфлацията да бъде преписан на еврото, то не може обективно да бъде потвърдено. Цените започнаха да нарастват още през лятото на предходната година. Това беше свързано с ръста на цените на електрическата енергия и горивата", коментира още финансовият министър.

Той изтъкна и че страната ни е изправени и пред проблема с нарушените доставки в Черноморския регион.

„Приключи добиването на реколтата с пшеница, рекордни добиви, но заради ситуацията в Черноморския регион този добив не може да бъде изнесен. Не може и до други страни заради ниските нива на река Дунав. Това също води до инфлация. Ние сме на трето място по ръст на инфлацията в еврозоната", обясни Гълъб Донев. Той посочи, че правителството подпомага уязвими групи от обществото заради ръста на горивата.