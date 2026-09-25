Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“

Албанският принц Лека бе на посещение при цар Симеон II в двореца „Врана", където прекара няколко дни като гост на Царя и Царицата, съобщиха на официалният сайт на цар Симеон II и Царското семейство.

Принц Лека понастоящем е глава на династията Зогу, кралското семейство на Албания. Той е роден през 1982 г. в Йоханесбург, Южна Африка, и е единственото дете на крал Лека, престолонаследник на Албания. Принцът е и единственият внук на крал Зог I на Албания. След смъртта на баща си през 2011 г. Лека става глава на кралския дом на Албания.

По време на престоя си в България принцът е имал срещи и с княз Борис Търновски, който от няколко години живее в България.

Връзките между двете кралски фамилии са дългогодишни. Цар Симеон познаваше дядото на принц Лека, а с баща му го свързваше дългогодишно приятелство, особено през годините на изгнание, отбелязват на сайта.

Посещението на принц Лека в София не е първото му. За последно той беше в столицата преди 9 години – през 2017 г., когато пристигна за тържествата по случай 80-ия юбилей на цар Симеон II. Тогава Лека бе сред знатните гости на приема в двореца „Врана".