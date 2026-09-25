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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23625304 www.24chasa.bg

Разследват ли случая с бутната паметна плоча на Петрохан?

Камелия Александрова

[email protected]

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Бутнатата паметна плоча на Петрохан Снимка: Фейсбук/Слави Т. Трифонов

Има досъдебно производство срещу неизвестен извършител за бутната паметна плоча, поставена от близките на шестимата мъртви на пътя за Петрохан.

Това съобщават неофициални източници. От полицията в Монтана обаче не дават информация дали разследват нещо, а препращат към прокуратурата. От окръжната прокуратура в Монтана изпълняващият функциите окръжен прокурор Росен Петков отговори на запиване на в-к „24 часа", че „нямат получен сигнал за инцидента".

Онзи ден Слави Трифонов обяви във фейсбук, че се е погрижил плочата да бъде унищожена и пусна снимка. Закани се ако тя пак се появи, отново да я разруши.

За поставянето на плочата не е искано разрешение от община Берковица. Ралица Асенова, майка на убития на Околчица от Ивайло Калушев Николай Златков, поиска прокуратурата да разследва разрушаването й. Според нея, тя била готова да плати глоба, че е поставила плочата без разрешение.

Това представляваше паметна плоча на Петрохан
Това представляваше паметна плоча на Петрохан

Според Ралица Асенова тя е поставена на 8 април тази година, за да изкаже мъката на близките на  загиналите шестима души от групата на Калушев.

Бутнатата паметна плоча на Петрохан Снимка: Фейсбук/Слави Т. Трифонов
Това представляваше паметна плоча на Петрохан
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