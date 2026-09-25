Променят движението в София на 10 и 11 октомври

Промени в движението и паркирането в София се въвеждат на 10 и 11 октомври заради провеждането на маратона в столицата. Ограниченията ще засегнат редица централни булеварди и улици, както и трасето на състезанието, съобщиха от Столична община.

На 10 октомври от 9:30 ч. стартовете на масовата дистанция от 5 км и бягането на 10 км ще бъдат дадени пред Националната художествена галерия. Маршрутът продължава по бул. „Княгиня Мария-Луиза" в посока пл. „Лъвов мост", около площада и обратно по булеварда до бул. „Тодор Александров". Следват пл. „Света Неделя", бул. „Витоша", ул. „Алабин", ул. „Ген. Гурко", ул. „Г. С. Раковски", бул. „Цар Освободител", а при Софийския университет „Св. Климент Охридски" трасето преминава по бул. „Васил Левски" до ул. „Оборище". Участниците ще продължат към катедралата „Свети Александър Невски", към Народното събрание по ул. „15 ноември", а след това надясно по бул. „Цар Освободител" до финала пред пл. „Княз Александър I".

На 11 октомври от 9:30 ч. ще стартират бяганията на 21 км и 42 км. Началото отново ще бъде пред Националната художествена галерия. Състезателите ще преминат по бул. „Княгиня Мария-Луиза" около пл. „Лъвов мост" и обратно до бул. „Тодор Александров", след което ще продължат в посока ж.к. „Люлин".

Маршрутът включва бул. „Д-р Петър Дертлиев", където ще има обръщане след 100 м и повторно включване по бул. „Тодор Александров". След това ще има обръщане в ж.к. „Люлин" на светофара пред „БИЛЛА" „Люлин", преди бул. „Панчо Владигеров", и връщане по бул. „Тодор Александров" към центъра до пл. „Света Неделя".

Оттам трасето продължава по бул. „Витоша", ул. „Алабин", ул. „Ген. Гурко", ул. „Г. С. Раковски" и бул. „Цар Освободител". При Софийския университет „Св. Климент Охридски" участниците ще завият по бул. „Васил Левски" до бул. „Княз Александър Дондуков", след което ще продължат до моста „Чавдар". Там ще има обръщане по ул. „Тодорини кукли" в посока обратно към моста „Чавдар" и бул. „Княз Александър Дондуков".

След това маршрутът продължава наляво по бул. „Васил Левски", надясно след Паметника „Васил Левски" по ул. „Оборище", около катедралата „Свети Александър Невски" към Народното събрание по ул. „15 ноември", а след това надясно по бул. „Цар Освободител" до финала пред пл. „Княз Александър I".

Заради маратона се въвеждат и ограничения за паркирането. От 20:00 ч. на 7 октомври до 19:00 ч. на 11 октомври се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Княз Александър I" – 40 паркоместа, по 20 от двете страни.

От 20:00 ч. на 8 октомври до 19:00 ч. на 11 октомври забраната ще важи и за останалите паркоместа на пл. „Княз Александър I" пред Националната художествена галерия.

Забранява се и влизането на пътни превозни средства. От 20:00 ч. на 9 октомври до 18:00 ч. на 11 октомври няма да може да се влиза с автомобили по бул. „Цар Освободител" в участъка между ул. „Княз Александър I" и ул. „Г. С. Раковски".

На 10 октомври от 7:00 до 13:00 ч. ограничението ще важи по улиците, засегнати от трасето на късите дистанции на маратона. Изключение прави участъкът между ул. „Г. С. Раковски" и бул. „Цар Освободител" до ул. „Княз Александър I", където забраната ще остане в сила до 18:00 ч. на 11 октомври.

На 11 октомври от 7:00 до 15:30 ч. движението ще бъде ограничено по улиците, засегнати от трасето на основната дистанция на маратона. И тук изключение прави участъкът между ул. „Г. С. Раковски" и бул. „Цар Освободител" до ул. „Княз Александър I", където забраната ще продължи до 18:00 ч. на 11 октомври.