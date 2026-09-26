След призива на Стоичков: Кой спорт, кога и защо за децата? Наръчник за родители

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Преди две седмици Христо Стоичков призова спортът да бъде върнат в училище, но истински. Това със сигурност ще накара много родители да се запитат: "Какво да го запиша да тренира?".

Добрата новина е, че в детска възраст няма един-единствен правилен спорт.

Гимнастика или плуване? Футбол или тенис? Не е ли рано за бойни спортове? А ако детето сменя интересите си през няколко месеца? И най-вече - не изпускаме ли "точния момент"?

За отговори на тези въпроси "24 часа" потърси един от най-добрите познавачи на тази материя у нас - Анатоли Илиев. Той се е доказал през годините като организатор на масови спортни събития за деца и аматьори. Организационен секретар на Фондация "София - Европейска столица на спорта" и главен координатор на веригата маратони под мотото "Бягането - начин на живот", която включва София, Варна, Бургас и Стара Загора. Ето какво обясни той.

Няма "най-добър спорт" за определена възраст. Има по-подходяща двигателна задача за определен етап от развитието. Тоест, вместо да търсим спорта, който ще направи детето шампион, е по-разумно да мислим какво трябва да развие тялото му точно сега - баланс, координация, бързина, сила, издръжливост, увереност или умение да работи с други деца.

Съвременните модели за дългосрочно спортно развитие разглеждат детето не като "малък възрастен", а като организъм, който постоянно се променя. Растежът, нервната система, костите, мускулите и координацията се развиват с различно темпо.

Затова е напълно възможно спорт, който е чудесен за едно 8-годишно дете, да не е най-подходящият избор за друго.

Първото правило: не бързайте да избирате "само един спорт"

Нито един спорт не развива всичко. Футболът дава ловкост и издръжливост. Плуването - координация и аеробна база. Гимнастиката - баланс и контрол върху тялото. Тенисът - реакция и координация око-ръка. Бойните изкуства - дисциплина, баланс и самоконтрол.

Затова в ранните години разнообразието често е много по-ценно от специализацията.

Детето спокойно може да има любим спорт и още една допълваща активност:

Футбол + плуване.

Тенис + гимнастика.

Танци + плуване.

Карате + атлетика.

3-5 години: не търсете спортист, оставете детето да играе

Ако тригодишното ви дете отказва да изпълнява "упражнения", но с удоволствие тича, катери се, скача от бордюри и хвърля топката в хола - всъщност прави точно това, от което има нужда. В тази възраст основната задача е една: детето да се научи да се движи уверено.

Най-подходящи са:

Гимнастика - за баланс, координация и контрол на тялото.

Плуване и водна адаптация - за увереност във водата, координация и обща физическа подготовка.

Танци - за ритъм, стойка и усещане за движение.

Колело и тротинетка - за баланс и пространствена ориентация.

Катерене - за естествено развитие на сила и увереност.

Игри с топка - чудесна подготовка за всички бъдещи спортове с топка.

На тази възраст няма нужда детето да прави перфектен сервис, шпагат или да тича по схема. То трябва да се забавлява.

По-полезният въпрос е не "За кой спорт има талант?", а "Движи ли се с удоволствие?"

6-8 години: футбол, тенис, гимнастика, плуване - вече има много възможности

Тук започва истински интересният период. Детето вече разбира правила, може да следва инструкции и започва по-добре да координира движенията си.

Това е чудесна възраст за:

Футбол - особено за деца, които не могат да стоят на едно място. Развива бързина, ловкост, реакция и работа в екип.

Тенис - много добър за концентрация, бърза реакция и координация.

Плуване - подходящо за почти всяко дете и отлична допълваща активност.

Гимнастика - дава изключително добра двигателна основа.

Лека атлетика - бягане, скачане и хвърляне - все движения, които после помагат и в други спортове.

Карате, джудо и други бойни изкуства - за баланс, самоконтрол и дисциплина.

Танци - за ритъм, координация и увереност в тялото.

Ако детето днес иска тенис, а след шест месеца - футбол, това не е непременно проблем. В тази възраст пробването на различни спортове е част от развитието.

8-11 години: време е да изградим "спортна основа"

Това е една от най-важните възрасти. Децата вече могат по-добре да учат техника и постепенно да развиват скорост, издръжливост, сила и реакция.

Тук вече изборът е много широк. Футболът развива бързина, издръжливост и работа в екип. Баскетболът е чудесен за скачане, реакция и пространствено мислене. Волейболът започва да става много подходящ за координация и отборна игра.

Плуването остава отлична основа за издръжливост. Тенисът развива бързина, реакция и концентрация. Атлетиката изгражда силна база чрез бягане, скачане и хвърляне. Гимнастиката продължава да бъде ценна за контрол върху тялото. Бойните спортове добавят дисциплина, увереност и самоконтрол.

Това е и възрастта, в която родителите често питат: "Може ли вече фитнес или упражнения за сила?".

Да - при правилно водене с треньор. Силовата подготовка при децата не означава непременно големи тежести. Упражнения със собствено тегло, ластици и леки съпротивления могат да бъдат напълно подходящи, когато има добър специалист и правилна техника.

11-14 години: "Вчера беше координиран, днес сякаш не знае къде са му краката"

Това е възрастта, която често обърква и децата, и родителите. По време на пубертета тялото понякога расте толкова бързо, че координацията временно "изостава". Детето може да стане по-несръчно, по-бавно или да усеща тялото си различно. Това не означава, че изведнъж е станало "неспортно". Точно обратното - просто организмът се адаптира към огромните промени.

Подходящи са:

Футбол, баскетбол, волейбол и хандбал - за издръжливост, бързина и работа в екип.

Плуване - като основен или допълващ спорт.

Лека атлетика - вече може постепенно да има специализация.

Тенис - за бърза реакция, движение и концентрация.

Карате, джудо, таекуондо и други бойни спортове - за сила, дисциплина и увереност.

Ски и сноуборд - за баланс и координация.

Точно в този период е важно да не сравняваме две деца само защото са на една и съща възраст. Едното може да е много по-напред в биологичното си развитие от другото.

12-15 години: не бързайте с "от днес тренираш само това"

Тук вече започва постепенното насочване към любим спорт.

Подходящи са практически всички основни спортове:

Футбол, баскетбол, волейбол, плуване, тенис, атлетика, бойни спортове, колоездене, гребане, зимни спортове.

Тренировките могат да станат по-системни, а силовата подготовка - по-структурирана.

Но точно тук идва и един от най-честите капани: "Щом е добър във футбола, спираме всичко друго."

Не е задължително. Ранното започване на спорт не е същото като ранната специализация. Детето може да играе футбол от 6-годишно, без това да означава, че трябва да играе само футбол целогодишно още от първи клас.

14-18 години: ако има желание и добра двигателна основа, тренировките могат да станат много по-специфични

Тук вече се развиват целенасочено сила, мощност, скорост, издръжливост, техника и тактика.

Подходящи са практически всички спортове.

Футбол, баскетбол, волейбол и хандбал - за отборна игра и тактическо мислене.

Атлетика - за специализация според индивидуалните качества.

Плуване - за издръжливост и високо ниво на обща физическа подготовка.

Тенис - за скорост, реакция и психическа устойчивост.

Бойни спортове - за сила, техника и самоконтрол.

Колоездене и гребане - за издръжливост.

Фитнес и силова подготовка - вече могат да имат сериозно място в тренировъчния режим.

Но дори тук важи едно просто правило: повече тренировки не означават автоматично по-добър спортист. Сън, хранене, почивка и психическо възстановяване са част от подготовката.

Ами ако детето не е "спортен тип"?

Това е въпрос, който много родители си задават.

Някои деца не обичат състезанията. Други не харесват отборните игри. Трети се притесняват в голяма група.

Това не означава, че не обичат движението.

За по-срамежливо или индивидуалистично дете може да са по-подходящи плуване, тенис, атлетика, катерене, гимнастика или бойни изкуства.

За дете, което обича компанията и непрекъснато търси приятели, футболът, баскетболът, волейболът или хандбалът могат да бъдат много по-мотивиращи.

Не търсете само "правилния спорт", а и правилната среда, правилния треньор и правилната група. Понякога детето не отказва спорта. Отказва начина, по който спортът му е поднесен.

Митът "Ако не започне на 5, вече е късно"

Това е един от най-ненужните страхове за родителите.

Да, има дисциплини, в които ранното начало може да бъде предимство. Но за много спортове няма никаква причина семейството да изпада в паника, ако детето не е започнало на 4 или 5 години. Много по-важно е в детството да е било активно, да е тичало, скачало, карало колело, плувало и играло.

Практически всички спортове трябва да се практикуват според интереса и подготовката. И най-важното - детето трябва да иска да се върне.

Най-добрият спорт не е този, който изглежда най-престижен, най-модерен или най-подходящ според родителя. Най-добрият спорт е този, след който детето пита: "Кога пак съм на тренировка?".

Защото целта в детството не е само да изградим добър футболист, плувец или тенисист. По-важното е да изградим човек, за когото движението остава естествена и приятна част от живота.

И ако един ден от това се роди шампион - чудесно.

Но още по-голям успех е, ако след 20 години това дете все още обича да се движи.

Обобщено, един разумен път изглежда така:

3-6 години: игра и разнообразно движение.

6-10 години: пробване на различни спортове.

10-12 години: откриване на любим спорт.

12-15+ години: постепенно по-сериозно насочване.