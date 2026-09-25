Румен Радев: Туризмът е бъдещето, България трябва да разказва по-добре своята история

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Премиерът Румен Радев участва днес в среща с висшия мениджмънт на международния туристически консорциум TUI Group, която се провежда в курортния комплекс Златни пясъци.

Работната среща беше открита по-рано днес от кмета на Варна Благомир Коцев. Тя събира ръководители на туристическата фирма за обсъждане на развитието на туризма, партньорствата и перспективите пред Варна като туристическа дестинация.

В изказването си, което направи на английски език, Радев подчерта значението на туризма не само като сектор на икономиката, но и като възможност за привличане на инвестиции и за представяне на България пред света.

Той заяви, че страната ни има голямо разнообразие от туристически възможности на сравнително малка територия – море, планини, зимни курорти, селски, културен, религиозен и кулинарен туризъм.

Премиерът разказа и за разговор с полския си колега Доналд Туск, който го попитал какво е предимството на българския туризъм. Радев посочи именно разнообразието на дестинациите и туристическите продукти.

Според премиера България разполага и с огромно историческо и археологическо наследство, но има нужда от по-добра инфраструктура и допълнителни възможности около историческите обекти.

„Трябва да създаваме история, която да разказваме и продаваме", посочи Радев, като даде пример с туристически обект в САЩ, около който е изградена цяла туристическа инфраструктура.

Той подчерта, че развитието на туризма може да бъде важен фактор и за инвестициите. По думите му хората, които идват в дадена страна като туристи, могат впоследствие да проявят интерес и към бизнес възможности в нея.

Радев определи туризма и като начин за по-добро разбиране между различните народи. Според него пътуванията и преките контакти дават възможност за опознаване на културите и за изграждане на доверие.

В рамките на изказването си премиерът разказа и история, свързана с Ванга и археологическия обект Хераклея Синтика, като я използва като пример за богатото историческо наследство на България и потенциала му за развитие на туризма.

Германия е наш стратегически партньор, наш водещ икономически партньор, в сферата на инвестициите и иновациите, посочи още премиерът.

Радев завърши с послание към представителите на TUI да използват възможностите за опознаване на България и нейната култура. По думите му туризмът е възможност да се „прочете културният код" на други народи – нещо, което според него е особено важно в съвременния свят.