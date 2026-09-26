Такситата - удар по джоба, или само мрънкаме, а харчим здраво по кръчми

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Някои питат защо Столичният общински съвет определя цената - нали сме в пазарна икономика

Такситата в София ще поскъпнат с 5,3% от 1 януари 2027 г. Решението на Столичния общински съвет предизвика спор в социалните мрежи - докато едни недоволстват от поредното увеличение, други защитават шофьорите и твърдят, че таксиметровата услуга у нас все още е евтина.

От началото на следващата година минималната дневна тарифа в столицата става 0,77 евро на километър, а минималната нощна - 0,89 евро. Максималните цени ще бъдат съответно 1,31 евро през деня и 1,60 евро през нощта.

Защото са много евтини сега!? Нарочно карат в задръстване, за да вземат повече пари!, възмущава се Иванка Манолова във фейсбук.

На обратното мнение е Дора Динкова. В цял свят този превоз е скъп, а увеличението е смешно, за да бъде проблем, коментира тя.

Още по-цветно в защита на таксиметровите шофьори се включва Владимир Николов. Аз предлагам такситата да возят без пари! Тука сме клошари, иронизира той. Според него хората са готови да похарчат стотици евро за вечер в заведение, а след това се пазарят за няколко евро за такси до дома.

Това е услуга. След като ви е скъпа, не я ползвате. Не разбирам хейта, пише и Емилия Драгомирова.

Иво Максимов дори смята, че увеличението е твърде малко. Според него на фона на поскъпването на горивата цените е трябвало да скочат с 20%.

Не се возете тогава! Ползвайте градския транспорт, съветва недоволните Димитър Димитров.

Друг спор сред коментиращите е дали изобщо Столичният общински съвет трябва да определя граници на цените.

Не е ли време да си излязат на свободен пазар и да се оправят сами?, пита Мартин Владимиров.

Подобна позиция застъпва и Стефан Дуков. Пазарната икономика предполага, че всеки трябва сам да определя цените си. Самото съществуване на минимални цени е скандално.

Сред предложенията се появи и идея за промяна не само на тарифите, но и на самите автомобили. Любомир Бонев смята, че такситата трябва задължително да преминат към електрически коли.

А според Георги Георгиев такситата у нас продължават да са значително по-достъпни в сравнение с много места в Европа. Той посочва, че в България хората използват такси за ежедневни пътувания - до работа, училище, детска градина или магазина - именно защото услугата все още е сравнително достъпна.