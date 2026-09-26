Между 40 и 120 евро минимум на месец за дете при сериозни тренировки

През последните 30 години постоянно нараства броят на клубовете, където могат да тренират деца. Голяма част от тях са общински, където тренировките са безплатни, но много са и частните, където всичко е платени.

Проучване на "24 часа" показа, че в Пловдив след 1989 г. стремглаво

расте както на броя на спортните клубове, така и на децата,

които активно спортуват.

През 2009 г. са функционирали около 60 спортни клуба, които са обхващали приблизително 5500 деца. През 2023 г. те вече са около 160, а броят на децата, които тренират в тях, между 10 и 12 хиляди. Тази бройка обаче не обхваща малките, които тренират в ДЮШ към двата пловдивски отбора "Ботев" и "Локомотив". Сред спортовете, които привличат най-много деца, са художествената гимнастика, волейболът, баскетболът, плуването и аеробиката. Напоследък все по-голям интерес има и към бойните спортове. Добре развити са още гребането, фехтовката и тенисът.

В община Благоевград са регистрирани 54 спортни клуба. Около 40 от тях тренират деца. Най-много - 4, са футболните клубове за деца и юноши. Толкова са и боксовите. Приемат се деца на възраст от 5 г. Спортовете, на които се обучават децата, са още плуване, спортна гимнастика, лека атлетика, баскетбол, борба, шахмат, тенис, волейбол, художествена гимнастика, канадска борба, карате, самбо, ММА и бразилско жиу-жицу, източни бойни изкуства.

Клубовете ползват общинска спортна база или физкултурни салони на училища. Общината ги подпомага финансово по методика, която се изчислява съобразно постигнатите резултати.

Варна предлага десетки възможности за спорт на деца - от плуване, футбол и тенис до бойни спортове, гимнастика, ледени спортове и занимания в общински структури.

В басейн "Делфини" целогодишно се провежда начално обучение по плуване за деца на възраст от 8 до 12 г. Курсът е от 20 посещения и е безплатен, като

се заплаща единствено

входната такса за басейна - 10 евро за целия период

Спортен комплекс "Локомотив" също предлага начално обучение за деца и младежи между 8 и 13 години. В базата се развиват лека атлетика, хандбал, баскетбол, борба и модерен петобой. На ледената пързалка в общинския спортно-развлекателен комплекс "Младост" целогодишно се организира начално обучение по кънки на лед и хокей. Ледените спортове са сред възможностите за тренировки без такса. През 2026 г. заниманията са безплатни за децата, като при всяко посещение се плаща единствено застраховка "Злополука" - 0,51 евро. Курсът е от 10 занимания.

Програмата е за деца от 4 до 8 г. при кънките и за над 5 години при хокея.

Общинската система субсидира базите и част от началното обучение, но редовната клубна подготовка често вече е платена услуга. Към месечната такса родителите добавят спортна екипировка, състезателни такси, медицински прегледи, транспорт, а при някои спортове - участия в лагери и турнири.

Цените в частните клубове във Варна показват голям диапазон. Само един спорт може да струва на семейството между около 40 и 120 евро месечно, а при индивидуални занимания и по-чести тренировки сумата може да нарасне още.

Над 2000 деца дневно тренират в спортните зали на стадион "Ивайло" във Велико Търново. Започват още на 4-5 г. в спортове като спортна и художествена гимнастика, лека атлетика и киокушин карате. Старата столица е с една от най-богатите спортни бази и съоръжения, които дават възможност подрастващите да избират какъв спорт да тренират. В рамките на стадиона има закрита и открита лекоатлетическа писта, зали по спортна и художествена гимнастика, борба, карате, обща физическа подготовка, киокушин карате, муай-тай и кикбокс, стрелба с лък, спортни танци, вдигане на тежести, бокс.

Палитрата от възможности се допълва с две стрелбища за въздушно оръжие, шахклуб, баскетбол. Всички те са реновирани и предлагат отлични условия за тренировки. Дори няколко години поред

базата приема държавните първенства по лека атлетика

за мъже и жени, юноши и девойки.

Малките футболисти ритат на два затревени футболни терена на "Ивайло". Футболен терен с изкуствено покритие, който носи името на легендата Трифон Иванов, има и до спортното училище.

В хандбалната зала "Сава Величков" в бившия Радиотехникум тренират двата хандбални клуба - "Етър 64" и "Търновград". Търновските хандбалистки са номер 1 във федерацията. До СУ "Емилиян Станев" бе изградена модерна мултифункционална зала, в която се играе волейбол и тенис, ползва се и от училището за часовете по физическо възпитание. Наблизо са кортовете с изкуствена трева, както и червени кортове с шамот в комплекс "Юнак".

Децата в Смолян започват организирани спортни занимания на възраст между 4 и 7 г. В първите години акцентът е върху общата физическа подготовка, координацията, двигателните умения и изграждането на дисциплина и постоянство.

Смолян разполага с добри възможности за развитие на детския и младежкия спорт. Има два стадиона, ремонтирана спортна зала, закрит плувен басейн, физкултурни салони в училищата и добри условия за зимни спортове в Пампорово, където двата спортни клуба използват над 30 км алпийски писти и специализирани трасета за ски бягане и сноуборд, оборудвани с модерни лифтови съоръжения. За предстоящата зима се готви

детска ски писта с влек в чертите на самия град

Най-търсени сред децата са зимните спортове и плуването, казват треньори.

Още на 4-5 години децата в Кърджали могат да направят първите си стъпки в спорта, а изборът далеч не се изчерпва с футбола и волейбола. Тенис, бокс, карате, кану-каяк, водна топка и спортна аеробика са сред дисциплините, в които местните клубове подготвят деца и юноши. Само през 2026 г. техни възпитаници стигнаха до национални отбори, държавни отличия и световно вицешампионство. По данни на общината в Кърджали развиват дейност 30 спортни клуба. Най-много са тези по футбол, баскетбол и волейбол, но има възможности и за карате, бокс, борба, кану-каяк, водна топка и други спортове.

Сред заниманията, които могат да започнат най-рано, е тенисът. Според дългогодишния треньор Христо Чобанов децата могат да излязат на корта на 4 г., като първоначално тренировките са под формата на упражнения и игри. При кану-каяка началото е 10 г., а футболът също привлича деца още от предучилищна възраст.

Спортното училище в Пазарджик вече едно десетилетие развива и

изгражда младите спортни надежди на България

В него се обучават близо 500 ученици, които съчетават общообразователната подготовка с двуразови ежедневни тренировки. Обучението и тренировъчният процес се водят в 16 вида спорт: волейбол, джудо, бокс, модерен петобой, бадминтон, плуване, художествена гимнастика, футбол, тенис на корт, кикбокс, лека атлетика, колоездене, карате, баскетбол, борба и вдигане на тежести. Директор е Георги Георгиев - бронзов медалист по джудо от олимпийските игри в Атина през 2004 г.

В община Стара Загора са регистрирани общо 115 спортни клуба, като 80 от тях развиват активна дейност. Всички те работят и с деца, обобщи за "24 часа" началникът на отдел "Спортна дейност" в общината Петко Крумов. Всеки клуб, който ползва общинска база, а те са близо 40, обучава безплатно. Режийните разноски също са за сметка на общината, посочи Крумов.

Традиционно голям интерес децата проявяват към спортове като лека атлетика, футбол, бадминтон. Четири са клубовете по лека атлетика, толкова са и футболните в общината, сред които е и детско-ютошеската школа на втородивизионния "Берое".

Сред най-посещаваните е общинският плувен басейн, в който тренират деца от три клуба, които имат близо 700 възпитаници. Голям е интересът на малчуганите и към бойните спортове като киокошин карате или кикбокс, над 20 са старозагорските клубове, който развиват бойни спортове.

(ПО ТЕМАТА РАБОТИХА: МАЯ ВАКРИЛОВА, НАДЯ АЛЕКСИЕВА, ТОНИ МАСКРЪЧКА, РОСИЦА ХРИСТОВА, КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА, ДИМА МАКСИМОВА, ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ, НЕНКО СТАНЕВ, ДИАНА ВАРНИКОВА, ВАНЬО СТОИЛОВ)