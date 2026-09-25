Новите "митничари" Дюи, Луна и Мерлин - британски поданици, които вече ще пазят хората в България (Видео)

Трима нови четириноги помощници влизат в редиците на Агенция “Митници”. Мерлин, Луна и Дюи са подарък от британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA) и още от днес започват работа заедно с българските си водачи.
Митническите кучета бяха официално предадени на Агенция “Митници” на събитие в Резиденцията на британския посланик Натаниел Копси в петък в присъствието на дипломата, директора на митниците Николай Шушков и заместника му Стефан Бакалов.
На прецизно окосената трева в двора на резиденцията и без излишна скромност Мерлин, Луна и Дюи показаха завидните си умения - откриха скрити гуми от нелегални лодки, незаконно пренасяни пари и различни предмети. Трите кучета са на възраст между 11 и 16 месеца. Мерлин и Дюи са мъжки кокер шпаньоли, а Луна е женски черен лабрадор ретривър.
Те са обучени да откриват наркотици, валута, оръжие и така наречените малки лодки.
Мерлин и Луна ще дават смени на ГКПП Капитан Андреево, ГКПП Лесово и ГКПП Малко Търново, а Дюи ще се специализира в работата на летище “Васил Левски”, където ще проверява карго товари, пощенски и куриерски пратки, но и багаж на пътници.
“Добре дошли на новите помощници на българските митници. Това е подарък от Националната агенция за борба с престъпността като продължение на един голям проект K9. Рамо до рамо, те са наши помощници в нелеката ни работа”, посрещна ги Николай Шушков.
След като първо са били обучавани във Великобритания, Мерлин, Луна и Дюи са минали подготовка и на ГКПП Капитан Андреево, но с участието и на британските служби. Шефът на митниците оцени високо тяхната адаптация у нас, но и подготовката на водачите им.
“Днес Мерлин, Луна и Дюи стават една важна част от история за доверие, приятелство и споделена решителност да пазим хората и те да са в безопасност”, отбеляза посланикът на Великобритания.