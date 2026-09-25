Новите "митничари" Дюи, Луна и Мерлин - британски поданици, които вече ще пазят хората в България (Видео)

Трима нови четириноги помощници влизат в редиците на Агенция “Митници”. Мерлин, Луна и Дюи са подарък от британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA) и още от днес започват работа заедно с българските си водачи.

Дюи, Луна и Мерлин (от ляво на дясно) са подарък от Великобритания за Агенция “Митници”. От съображения за сигурност медиите нямаха право да снимат техните водачи.

Митническите кучета бяха официално предадени на Агенция “Митници” на събитие в Резиденцията на британския посланик Натаниел Копси в петък в присъствието на дипломата, директора на митниците Николай Шушков и заместника му Стефан Бакалов.

На прецизно окосената трева в двора на резиденцията и без излишна скромност Мерлин, Луна и Дюи показаха завидните си умения - откриха скрити гуми от нелегални лодки, незаконно пренасяни пари и различни предмети. Трите кучета са на възраст между 11 и 16 месеца. Мерлин и Дюи са мъжки кокер шпаньоли, а Луна е женски черен лабрадор ретривър.

Те са обучени да откриват наркотици, валута, оръжие и така наречените малки лодки.

Мерлин и Луна ще дават смени на ГКПП Капитан Андреево, ГКПП Лесово и ГКПП Малко Търново, а Дюи ще се специализира в работата на летище “Васил Левски”, където ще проверява карго товари, пощенски и куриерски пратки, но и багаж на пътници.

“Добре дошли на новите помощници на българските митници. Това е подарък от Националната агенция за борба с престъпността като продължение на един голям проект K9. Рамо до рамо, те са наши помощници в нелеката ни работа”, посрещна ги Николай Шушков.

След като първо са били обучавани във Великобритания, Мерлин, Луна и Дюи са минали подготовка и на ГКПП Капитан Андреево, но с участието и на британските служби. Шефът на митниците оцени високо тяхната адаптация у нас, но и подготовката на водачите им.

“Днес Мерлин, Луна и Дюи стават една важна част от история за доверие, приятелство и споделена решителност да пазим хората и те да са в безопасност”, отбеляза посланикът на Великобритания.