Докато го издирват у нас, прокурорският син отмъкнал от бизнесмен в Кавала чанта с 5500 евро

Гърция иска да ѝ бъде предаден - там може да получи дори доживотна присъда, но засега остава в затвора в Самораново

Кражба на лаптоп от кола и грабеж на бизнесмен, който бил ударен с палка по главата. За тези престъпления Гърция иска да ѝ бъде предаден прокурорският син Васил Михайлов, научи “24 часа”.

Официално в европейската заповед за арест, която южната ни съседка е изпратила, 23-годишният младеж е разследван за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. По тях може дори да получи доживотен затвор, ако бъде признат за виновен.

Заради искането на Гърция Михайлов да бъде предаден окръжният съд в Кюстендил остави за постоянно в ареста Михайлов. Протоколът от заседанието не е качен. Проверка на “24 часа” показа, че става дума за два случая в Кавала от август 2025 година. По това време Михайлов бе издирван у нас, за да влезе в затвора. Първият случай е от 16 август. Тогава Михайлов и още двама българи откраднали лаптоп от кола.

По-сериозното престъпление е седмица по-късно - на 23 август. В ранната сутрин тримата издебнали бизнесмен в Неа Ираклица, област Кавала. Той бил ударен по главата с метална палка, а чанта с 5500 евро и документи - задигната. На 28 август двамата съучастници на Михайлов са задържани заедно с жена. Тя била обвинена като подбудител. При ареста са открити палката, 1 лютив спрей, 2 сгъваеми джобни ножчета, 1385 евро, за които се смята, че са от грабежа, 4 мобилни телефона, откраднатия лаптоп, 1 преносима радиостанция, 6 гилзи, 1 електронна система за незаконно прехващане на кодове за дистанционно отключване на автомобили и паркинги, латексови ръкавици за еднократна употреба и различни инструменти за взлом.

На 5 май т. г. жената е оправдана като подбудител. Двамата съучастници на Михайлов обаче са осъдени още преди това. Публикации в гръцките медии посочват единствено, че присъдите са големи, но не конкретизират размера им.

Съдът в Кюстендил решил, че има реална опасност Михайлов да се укрие, затова го оставил в ареста. Макар и в момента той да е в затвора в с. Самораново, му остават едва 20 дни до излежаване на присъдата.

Васил Михайлов е осъждан у нас за побои, закани с убийство, хулиганство. В момента е в затвора заради закана за убийство на бившата си приятелка. Тя бе произнесена, докато той се укриваше. Причината за заканата била, че момичето не искало Васил да кара домашния си арест в нейния апартамент.

Преди тази присъда бе наказан с пробация от съда в Бургас за побой пред дискотека в Созопол през лятото на 2021 г. След това го осъдиха условно в Сливница отново за закана за убийство и побой по хулигански подбуди. Жертвата тогава е мъж от Перник, пребит до детска площадка в миньорския град. Тази присъда обаче влиза в сила около година след като Васил се заканил на гаджето си. Затова Софийският районен съд обедини двете санкции и постанови най-тежкото - година и 8 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок.

Срещу Михайлов е висящо и дело, по което на първа инстанция получи 4 г. затвор. То е по делото, което го направи печално известен - за няколко побоя и хулиганства в Перник през 2022 г. Сред тях е на треньора по футбол Румен Андонов. Неговата жена разказа за побоя. Така стана ясно, че срещу Михайлов имало редица жалби. Винаги бил пускан без обвинение от прокуратурата в Перник. По онова време неговият баща Бисер Михайлов е заместник окръжен прокурор в миньорския град. След това напусна ръководната позиция, но остана редови обвинител. Заради това, че прокурорите в Перник познават баща му, всички се отведоха от разследванията срещу Васил Михайлов. Затова тези за престъпления, станали в Перник, се водят от Софийската районна и Софийската окръжна прокуратура.

Именно по първото си дело Михайлов бе пуснат на свобода през април 2025 г. Това стана с произнасянето на осъдителната му присъда. Самият Васил не можа да се ориентира и попита дали е условна. Като му казаха, че не е, той се поинтересува защо не е задържан, а съдът му налага мярка “подписка”. Той посочи “че е готов”, но не стана ясно за какво. Прокуратурата бе поискала 11 години. Това дело още е висящо.

На 16 юни 2025-а бе обявен за издирване. Поводът - сигнал, че е пребил мъж в Перник и го накарал да признае писмено за дълг. Тогава не бе открит на известните си адреси. А баща му Бисер Михайлов обяви, че няма връзка с него.

Издирваха го месеци наред, а през март тази година го заподозряха в атака срещу един от полицаите, който го разследвал. Той бе нападнат в село Люлин. Атаката бе по тъмно, докато полицаят бе в къщата на баща си. Пристигнали трима с пушки и с маски. Смята се, че единият е Михайлов. Прокурорският син го набелязал поради подозрения, че е свързан с разследванията срещу него. Полицаят ги предупредил да спрат, но въпреки това те опитали да го нападнат. Той стрелял във въздуха, а тримата избягали. Дни по-късно за случая бе хванат Християн Симеонов. Той бе обвинен за опит за убийство и остава в ареста. Михайлов не е подведен под отговорност. Чака се ДНК експертиза от колата на нападателите. Ако тя покаже следи от Михайлов, ще го обвинят.

Младежът бе арестуван на 22 май при акция на ГДБОП в София. Той бе пуснал брада. Смята се, че често е сменял местата, на които се криел.

Дали Васил Михайлов ще бъде предаден в Гърция, зависи от съда. У нас още има висящи дела срещу него. В такива случаи магистратите отказват екстрадиция, докато не приключат съдебните процеси в България. Има възможност и да бъде предаден временно.