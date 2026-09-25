Денков: Слави Василев защо не е декларирал частен интерес при износа на дизел

„Аз не чух г-н Слави Василев да декларира, че има частен интерес с фирма, която той е създал и е прехвърлил на баща си. Той попада в полето на Закона за противодействие на корупцията и моят призив е да се заинтересувате какво и как се е случило". Това заяви пред журналисти депутатът от „Продължаваме промяната" акад. Николай Денков в парламента.

Той призова депутата от "Прогресивна България" Слави Василев да обясни защо не е декларирал обстоятелството, че е свързан с фирмата „Ийст Петролеум" ЕООД, която е създал, а впоследствие е прехвърлил на баща си Васил Панайотов Василев.

Въпросът беше поставен след решението на Народното събрание от сряда, с което по предложение на „Прогресивна България" беше отменена забраната за износ на дизел от България.

По думите на Денков компанията „Ийст Петролеум" ЕООД е създадена от Слави Василев, който по-късно е прехвърлил дяловото си участие на баща си Васил Панайотов Василев. Компанията е свързана с внос и износ на петролни продукти, уточни депутатът.

„В сряда взехме едно от най-важните решения в това НС, да се позволи износът на дизел от България, като основно лице в обсъждането беше Слави Василев от „Прогресивна България", каза Денков.

Той се позова на чл. 145 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Според разпоредбата при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарна зала или в комисия народен представител, който има частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на Закона за противодействие на корупцията, е длъжен да го декларира.

Според проверка в Търговския регистър, направена от Mediapool, към момента „Ийст Петролеум" ЕООД е собственост на Васил Панайотов Василев. От документите по фирменото дело става ясно, че на 5 февруари 2026 г. Слави Василев е прехвърлил на баща си дяловото си участие в дружеството на стойност 25 564,59 евро.

Предметът на дейност на компанията, посочен в Търговския регистър, включва „търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, съхраняване и транспорт на нефт и продукти от нефтен произход, посредничество, комисионни сделки, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона".

Слави Василев отхвърли твърденията за конфликт на интереси. В Народното събрание той заяви, че фирмата на баща му не изнася дизел.

„Фирмата, която е собственост на баща ми не изнася дизел извън страната. Тя продава в рамките на страната. И никакъв конфликт на интереси няма. Вместо г-н Денков", коментира Василев.

Той посочи още, че отмяната на забраната за износ няма да повлияе на цените на горивата в страната.

Решението за отпадане на ограничението за износ на дизел и самолетно гориво, което беше в сила от 2025 г., предизвика спор в пленарната зала. По време на обсъжданията преди два дни лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев влезе в спор със Слави Василев.

Асен Василев заяви, че отпадането на забраната ще доведе до поскъпване на горивата на бензиноколонките. Според него при недостиг на горива в световен мащаб няма как цените да не се повишат.

„Това ще е добре само за този, който произвежда дизел и ще го изнесе на по-високи цени в чужбина. Вие заставате на страната на олигархията и едрия капитал и това ви решение ще доведе до повишаване на цените на бензиноколонките", каза още Асен Василев.