Новата формула за минималната заплата гарантира по-малък ръст (Обзор)

Правителството ще избере число между 620,20 и 672,70 евро, без да има ясни критерии как ще го определи

Новата формула за минималната работна заплата бе приета окончателно от парламента в петък след 5-часов дебат. И след него обаче остават много въпроси за показателите, но едно е ясно - новите критерии гарантират по-малък ръст през следващите години. Така в историята завинаги отива старото правило минималната да е 50% от средната. То пък

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Добрата новина е, че се запазва сегашното правило, че заплатата няма да може да е по-ниска от тази за предходната година.

Това е "хвърчащият лист", който бе раздаден на депутатите.

Споровете започнаха още в четвъртък в ресорната комисия, когато зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска донесе един хвърчащ лист, който се оказа проект на бъдеща наредба. И в петък опозицията бе категорична, че текстовете са неясни, а въпросната наредба, която трябва да ги изясни, противоречи на записаното. Но управляващите приеха новите текстове със 148 гласа “за”.

Според тях минималната заплата ще се определя до 15 август, като се вземат предвид следните четири критерия:

покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

темп на растеж на работните заплати;

производителността на труда в страната, но за 10 г.

Колко точно ще е тежестта не е записано в промените в Кодекса на труда, но по време на дебатите стана ясно, че всеки ще е застъпен с 25%.

Веднъж на 3 г. ще се прави оценка на адекватността на МРЗ. Тя по две референтни стойности – 60% от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот.

Шефът на Националния статистически институт ще утвърди ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в деветмесечен срок от влизането в сила на измененията. Това е причината новото правило да не се приложи напълно от 1 януари 2027 г. По някакви критерии бе изчислено, че горният праг е 672,70 евро, а логично долният е сегашната минимална 620,20 евро.

Старата формула даваше 692 евро, или 500 хил. ще бъдат ощетени на месец с между 19,30 и 71,80 евро. Въпреки че критериите бяха предварително договорени с работодатели и синдикати, не успяха да се договорат за число тази година. И така правителството отново ще вземе еднолично решение за сумата до 15 октомври.

Къде са проблемите и защо формулата изолира заплатата от реалността

Основният е, че почти всичко най-важно около текстове бе оставено за бъдеща наредба, чийто скелет бе представен на депутати. Той обаче така и не бе качен официално и дискусиите се завъртяха около пожелателното бъдеще.

Вторият е как се мери производителността - като се вземе средното годишно увеличение за последните 10 г., а точно това е и най-голямата спирачка за ръст а на МРЗ. Причината е, че дългият период заглажда пиковете на икономически растеж, защото старите слаби години ще дърпат надолу възнагражденията на най-ниско платените работници. А още дълго време ще се отчита и пандемичната 2020-а , както и посковдният спад на производството.

Друг голям проблем е използването на сравнително стари данни за определяне на минималната заплата – за 2027 г. например ще се ползват данни за малката потребителска кошница за 2024/2025 г. Така минималната винаги ще догонва минали цени, а не тези по рафтовете през последните 12 месеца. И няма никаква защита при огромна инфлация.

Никъде в текстовете не е обяснено по какъв критерий държавата ще реши дали да избере най-ниското ниво - 620,20 евро, или най-високото 672,70 евро, или нещо по средата. Това отваря вратата за чисто политически пазарлъци, вместо за обективна икономика. А трябва да се вземе предвид, че през последните години синдикати и работодатели никога не успяха да се споразумеят за нея.

“Социално-икономическите критерии ще осигуряват обективност и баланс при определянето на минималната заплата. От друга страна, ще гарантират справедливото нарастване на доходите”, каза Надя Клисурска.